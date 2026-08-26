Por: El Espectador

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El emblemático Festival de Cine Verde de Barichara, conocido por promover el cine ambiental en Colombia durante los últimos quince años, no abrirá sus puertas este año. En un comunicado oficial, la organización explicó que la falta de apoyo tanto de entidades públicas como privadas hizo imposible el desarrollo del evento. Esta noticia marca una pausa significativa para una tradición que había logrado sostenerse sin interrupciones, convirtiéndose en un referente cultural y ambiental en Santander y en el resto del país, de acuerdo con el comunicado emitido por el equipo organizador.

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El festival estaba programado para realizarse entre el 15 y el 28 de septiembre, y durante los meses de mayo a julio se llevó a cabo la convocatoria para seleccionar filmes. En ese periodo, se recibieron 198 películas provenientes de 20 países, reflejando el nivel de interés y reconocimiento internacional que ha alcanzado el evento. El pasado 21 de agosto, la organización ya había anunciado la lista de seleccionados para la edición presencial que no podrá llevarse a cabo. Sin embargo, quienes hacen parte del festival destacaron que están explorando alternativas para no dejar al público sin contenidos, evaluando la posibilidad de presentar las películas seleccionadas de manera online. Así lo expresó Nórida Rodríguez, directora de Festiver, al subrayar que “lo primordial es no apagar la pantalla del cine ambiental”.

La organización resaltó el legado del evento, que en quince años ha exhibido 1.123 películas procedentes de 62 países y ha contado con la participación de más de 200.000 asistentes. Además, en sus ediciones se han desarrollado 371 actividades académicas y se han realizado quince ediciones del mercado verde, contribuyendo no solo al crecimiento del sector cinematográfico sino también al desarrollo turístico, académico y económico de Santander y Colombia. Entre sus acciones medioambientales, el evento señala la siembra de más de mil árboles de especies nativas en Barichara.

A pesar de este tropiezo, el festival abrió convocatoria para la edición 2026 bajo el lema “Lo que cuidemos hoy, lo tendremos mañana”, manteniendo su compromiso de promover el cine verde como motor de conciencia ambiental y desarrollo regional.

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Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué no se realiza el Festival de Cine Verde de Barichara?

Según el comunicado emitido por la organización, este año el Festival de Cine Verde de Barichara no se realizará debido a la falta de apoyo económico tanto público como privado. Después de quince años de ediciones ininterrumpidas, la ausencia de respaldo financiero imposibilitó la ejecución del evento.

¿Qué impacto ha tenido el Festival de Cine Verde de Barichara en Santander y Colombia?

De acuerdo con el comunicado del festival, en sus quince ediciones se han presentado más de mil películas de decenas de países y han asistido más de 200.000 personas. Además de la exhibición cinematográfica, el festival también ha impulsado actividades académicas, mercados verdes y la siembra de árboles nativos en Barichara, consolidándose como motor cultural, ambiental y económico para la región y el país.

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