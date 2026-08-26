Por: EL PILON SA

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Integrantes de la agrupación de Poncho Zuleta y Cocha Molina serán protagonistas de un evento histórico este jueves 27 de agosto en Valledupar, cuando reciban el título de Técnicos Instrumentistas. Este reconocimiento, que se concede después de más de 50 años de trayectoria artística, marca un hito en la historia del vallenato, ya que es la primera vez que una agrupación completa alcanza tal nivel de formación académica en este género musical.

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El acto, que se desarrollará a partir de las 9:00 de la mañana en la sede Hurtado de la Universidad Popular del Cesar, congregará no solo a los homenajeados, sino también a músicos, gestores culturales, autoridades y representantes de diversas instituciones de educación superior. La iniciativa es impulsada por la Fundación Cocha Molina, una organización dedicada a exaltar y fortalecer el legado del vallenato y su impacto en la cultura local.

Según los organizadores, este evento tiene como propósito resaltar la relevancia de la educación formal entre los músicos, quienes tradicionalmente han transmitido sus conocimientos de generación en generación. Para la Fundación Cocha Molina, el reconocimiento académico aporta al proceso de profesionalización de los artistas y fortalece las bases para una mayor difusión y preservación de la música tradicional del Magdalena Grande.

La ceremonia contará con la presencia de la viceministra de las Artes, Ana María Abello, cuyo respaldo institucional evidencia el interés del Estado por vincular a la educación superior con los procesos artísticos de la región. También asistirán rectores universitarios y líderes culturales, quienes se sumarán al homenaje y aprovecharán la ocasión para reiterar el valor del arte en la sociedad.

El evento adquiere un significado especial este año, dado el reciente fallecimiento de Fabio Torres, a quien se rindió tributo por su apoyo constante a la cultura, los artistas y los procesos educativos. El recuerdo de Torres reforzará el mensaje de que tanto la formación académica como la memoria colectiva son pilares fundamentales en la consolidación y fortalecimiento de la música vallenata.

Para la comunidad cultural, la entrega de estos títulos representa mucho más que un logro personal para los músicos; es una señal de que el compromiso con la educación es tan relevante como el talento artístico. De este modo, quienes han trabajado incansablemente en pro de la vigencia del vallenato también ven reflejado su esfuerzo en nuevas oportunidades y espacios de reconocimiento académico.

¿Por qué es importante el título de Técnicos Instrumentistas para los músicos vallenatos?

El título de Técnicos Instrumentistas constituye un respaldo formal para los artistas, pues reconoce sus habilidades musicales desde el ámbito académico. Este logro también consolida su aporte a la preservación del vallenato y promueve la profesionalización de quienes dedican su vida a esta tradición, tal como destaca la Fundación Cocha Molina.

¿Cómo aporta la Fundación Cocha Molina al fortalecimiento de la cultura vallenata?

La Fundación Cocha Molina organiza y apoya iniciativas que reconocen la trayectoria artística y promueven la formación académica de agrupaciones vallenatas. Su labor impulsa a los músicos a fortalecer sus procesos educativos y fomenta la integración de la cultura regional con el sistema educativo, destacando siempre el legado de la música tradicional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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