Por: EL PILON SA

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La campaña de solidaridad impulsada por la Pastoral Social y el Banco de Alimentos de Valledupar sigue firme después de la exitosa jornada de acopio realizada en la Catedral Ecce Homo. Este esfuerzo, motivado tras los terremotos ocurridos el pasado 10 de agosto en Colombia, ha recibido la respuesta solidaria de la comunidad vallenata, que continúa apoyando a las familias afectadas por la emergencia. Aunque la actividad central de recolección tuvo lugar el 19 de agosto, cuando se lograron recopilar más de 15 toneladas de ayuda humanitaria —incluidos alimentos no perecederos, agua potable, productos de aseo y comida para mascotas— la iniciativa sigue activa.

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De acuerdo con la Pastoral Social, la ola de donaciones no se detuvo tras esa fecha. Las contribuciones, que llegan desde colegios, empresas privadas, instituciones y ciudadanos particulares, continúan arribando al Banco de Alimentos de Valledupar. Estas donaciones consisten principalmente en productos de larga duración, agua potable y artículos indispensables para cubrir las necesidades más urgentes de los damnificados.

Para quienes buscan unirse a esta causa, las parroquias de la Diócesis de Valledupar siguen funcionando como puntos autorizados para la recepción de donaciones en especie. Además, el compromiso de la comunidad se ha reflejado también en aportes económicos: el 23 de agosto, durante una colecta realizada en las parroquias locales, se recaudaron fondos adicionales para continuar con la atención y asistencia a las comunidades más impactadas.

Las acciones de recolección cuentan también con una compleja logística orientada al envío de la ayuda a las regiones más necesitadas. Según el informe más reciente de la Pastoral Social, se han despachado 62 toneladas de ayudas humanitarias, dirigidas a comunidades impactadas en el departamento del Chocó y en el municipio de Dosquebradas, Risaralda. Estos territorios están dentro de la cobertura de la campaña, que mantiene su propósito de no dejar a ninguna familia sin ayuda en medio de la adversidad.

La invitación de la Pastoral Social de Valledupar es a no frenar el apoyo: las parroquias seguirán abiertas como puntos de acopio y la organización mantiene su labor de recepción y distribución de la ayuda. Quienes requieran orientación adicional pueden comunicarse mediante la línea de WhatsApp 322 730 7199.

¿Cómo puede usted donar a las familias afectadas por los terremotos en Valledupar?

Usted puede llevar donaciones en especie, como alimentos no perecederos, agua y elementos de aseo, a cualquiera de las parroquias de la Diócesis de Valledupar, que están disponibles como puntos de acopio. También es posible hacer aportes económicos, como sucedió en la colecta extraordinaria del 23 de agosto. Para más detalles, puede comunicarse con la Pastoral Social de Valledupar a través de WhatsApp.

¿Qué tipo de ayuda se ha enviado desde Valledupar a las zonas afectadas por los terremotos?

Según el balance de la Pastoral Social, desde Valledupar se han enviado 62 toneladas de ayudas humanitarias, incluyendo alimentos no perecederos, agua potable y productos de aseo personal, destinados principalmente a los afectados en el departamento del Chocó y en el municipio de Dosquebradas, Risaralda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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