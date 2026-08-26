Sigue la delicada emergencia en Tolima por los incendios forestales que han arrasado cientos de hectáreas de vegetación y ha puesto en apuros a las autoridades locales. Mientras siguen las labores para mitigar las llamas, aún aparece más información sobre cómo se origina la problemática.

Sigue a PULZO en Discover

Han circulado numerosos videos que evidencian la grave magnitud de los daños ocasionados por los incendios. Por ejemplo, en municipios como Ortega se ha visto que las llamas se han expandido a niveles preocupantes a tal punto de estar muy cerca de viviendas, lo que ha alarmado a los habitantes del poblado, quienes con sus propios medios tratan de extinguir el fuego.

Inclusive, varias casas rurales han quedado gravemente afectadas por el aumento de las llamaradas que siguen en el departamento.

Lee También

Aunque en varios puntos se han apagado las llamas, lo que la emergencia dejó ha sido devastador. Las imágenes muestran kilómetros entre los cerros tolimenses completamente en cenizas negras donde antes abundaba el verde. Inclusive, algunas reservas naturales han resultado gravemente afectadas.

Mientras las autoridades y la comunidad local sigue con sus labores para evitar una tragedia mayor, se sigue buscando qué originó la emergencia, más allá de la ola de calor que se vive en Tolima. Muchos no descartan que manos criminales hayan ocasionado los incendios por tener malas intenciones.

“Solo por negligencia de personas irresponsables que hacen quemas o sueltan voladores sin pensar el daño que causan”, dicen algunos habitantes departamentales.

Pese a la gravedad de la emergencia, las personas se han mostrado resilientes y optimistas para salir adelante y ayudar a quienes han sido gravemente afectados. Varias imágenes evidencian las donaciones y apoyos a animales de la zona para contribuir, aunque sea con un detalle sencillo, para salir adelante.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.