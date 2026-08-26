Por: El Espectador

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El departamento del Tolima enfrenta una situación crítica como consecuencia de los incendios forestales originados por el fenómeno del niño, lo que ha puesto en alerta máxima a las autoridades nacionales y departamentales. Rodrigo Lara, ministro del Interior, confirmó que durante la emergencia, la Policía capturó a dos personas debido a "indicios de acción criminal". Esta declaración fue respaldada tanto por el presidente Abelardo de la Espriella como por la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, quienes alertaron sobre presuntos casos de incendios provocados de manera intencional.

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El presidente de la República recalcó la gravedad de los hechos e informó que, en respuesta, 782 miembros de la Fuerza Pública se encuentran desplegados en la zona y 33 integrantes adicionales de la Brigada de Atención a Desastres fueron enviados a Ibagué, junto con 4.000 kilos de equipos. De la Espriella aseguró: “No vamos a bajar la guardia frente a los incendios en el Tolima”. El jefe de Estado visitará personalmente Ibagué para supervisar la coordinación de las operaciones y la puesta en marcha de todas las capacidades disponibles frente a la emergencia.

Por su parte, Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, anunció la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para investigar responsables potenciales, enfatizando que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias” en caso de comprobarse la intencionalidad de los hechos. Las autoridades han solicitado el máximo rigor judicial para quienes, de comprobarse los indicios, hayan actuado criminalmente.

En el reporte más reciente, la Dirección Nacional de Bomberos, referenciada por Rodrigo Lara, identificó focos activos en 11 municipios, entre ellos Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar. La situación se agravó durante la noche particularmente en San Luis y Coello, donde los equipos trabajaron hasta las 4:30 a.m. para proteger viviendas y torres de energía. El combate de los incendios involucra a los bomberos, la Defensa Civil, el Ejército, la Policía y la comunidad. Parte de los focos habrían surgido por la utilización de barreras contrafuegos no técnicas, por lo que solicitaron refuerzos y apoyo urgente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El presidente también indicó que se investiga una posible relación entre los incendios provocados, la distracción de las autoridades y otras acciones criminales que puedan afectar la seguridad e infraestructura del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los municipios más afectados por los incendios forestales en el Tolima?

De acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, la Dirección Nacional de Bomberos reportó focos activos en 11 municipios del Tolima. Los más afectados incluyen Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar. Durante la última jornada, la situación fue especialmente crítica en San Luis y Coello.

¿Qué acciones están tomando las autoridades frente a los incendios provocados en Tolima?

Según las declaraciones de la gobernadora Adriana Matiz y el presidente Abelardo de la Espriella, las autoridades han fortalecido el despliegue de la Fuerza Pública, presentaron denuncias formales a la Fiscalía General de la Nación por presunta acción criminal, y han incrementado la presencia de equipos especializados en la región. Además, se investigan posibles vínculos entre la generación deliberada de incendios y otras acciones delictivas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.