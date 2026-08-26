Por: Noticiero 90 minutos

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La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño comunicó este 26 de agosto que se atienden seis incendios de cobertura vegetal en el departamento. De estos eventos, tres permanecen activos y tres ya fueron completamente controlados, según el reporte emitido a las 9:00 a. m. Las emergencias afectan diferentes municipios, manteniendo en alerta a las autoridades, quienes realizan seguimiento constante y monitoreo especializado ante cualquier cambio en las circunstancias.

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Los incendios actualmente activos ocurren en Cumbal, específicamente en la vereda Tasmag; en El Tambo, en la vereda La Ovejera; y en San Pablo, en los límites del centro poblado. En estos lugares las labores de control continúan, mientras los equipos de emergencia mantienen la vigilancia para evitar la propagación, especialmente ante factores adversos como los fuertes vientos, que pueden dificultar el trabajo de contención y facilitar la expansión del fuego en la cobertura vegetal.

Por otro lado, se confirmó que fueron liquidados los incendios registrados en Linares, en la vereda Parapetos, donde persiste el monitoreo por las condiciones ventosas; en Ancuyá, en la vereda Floresta; y en Albán, en el barrio Concentración del Hierro. La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres advirtió que, aunque estos incendios ya fueron controlados, no se descartan nuevos focos debido al clima y la geografía de la región, por lo que el monitoreo es constante. En estos puntos, la atención se centra en la detección oportuna de brazas o reinicios del fuego.

Las autoridades recalcaron la importancia de permanecer atentos ante cualquier emergencia, ya que el reporte podría actualizarse si las condiciones de los incendios evolucionan. El trabajo articulado entre los organismos oficiales es fundamental para la contención y liquidación de los focos activos y para salvaguardar tanto la vida de las comunidades como la conservación de los ecosistemas en Nariño. Como parte de la comunicación oficial, la información reportada por la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres se convierte en la fuente principal y verificable de la situación, confirmando el estado de los incendios y las acciones desarrolladas en cada uno de los municipios afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los municipios afectados por los incendios forestales en Nariño?

De acuerdo con la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, los municipios afectados por los incendios de cobertura vegetal en Nariño son Cumbal, El Tambo y San Pablo, donde persisten focos activos, así como Linares, Ancuyá y Albán, donde los incendios fueron controlados pero las autoridades continúan el monitoreo debido a las condiciones del entorno.

¿Qué significa que un incendio está "liquidado" según las autoridades de Nariño?

En el contexto de la gestión del riesgo de desastres, un incendio "liquidado" es aquel que ha sido controlado y extinguido por completo, sin llamas visibles ni puntos calientes activos, aunque se mantienen labores de monitoreo para prevenir que condiciones como el viento puedan reavivar el fuego.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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