Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Colombia enfrenta un nuevo episodio de emergencia ambiental como resultado de los persistentes incendios forestales que afectan principalmente a los departamentos de Tolima y Nariño. Este panorama se presenta apenas semanas después del terremoto del pasado 10 de agosto, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las entidades nacionales y locales. Según el balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta la mañana del martes 25 de agosto se registran 16 incendios forestales activos en cinco departamentos del país, ocho de los cuales se concentran en Tolima, lo que representa la mitad del total nacional. Tres incendios adicionales ya han sido controlados.

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La situación en Tolima es la más grave. De acuerdo con estimaciones de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), alrededor de 27.000 hectáreas se han visto afectadas por el fuego en municipios como Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco y Coyaima. Esta cifra equivale al 68 % del área urbana de Bogotá y no solo representa una pérdida ambiental, sino también económica y social. Los daños en cultivos, infraestructura rural, pastos y medios de alimentación para animales han ocasionado pérdidas cercanas a los $50.000 millones solo en el sector agropecuario tolimense. En San Luis, por ejemplo, se quemaron cerca de 8.000 hectáreas, lo que representa alrededor de $20.000 millones en daños. Más de 100.000 cabezas de ganado podrían sufrir escasez de alimento.

Las historias humanas detrás de las estadísticas reflejan el drama de decenas de familias campesinas, especialmente en veredas como Tomogó, donde 14 de las 46 fincas sufrieron pérdidas. Se reportan casos como el de un productor que vio cómo el esfuerzo de una década se desvaneció tras perder 550 árboles de aguacate. Las comunidades solicitan ayuda en forma de alimentos para animales, agua, herramientas y semillas, mientras el Ministerio de Agricultura implementa el plan “Compromiso Tolima” para atender a los afectados.

Nariño tampoco escapa a la crisis, con cuatro incendios activos en La Florida, Linares, Ancuya y El Tambo. Las llamas avanzan sobre cultivos de caña de azúcar y destrozaron dos trapiches en Ancuya, afectando a decenas de familias. Bomberos y Defensa Civil luchan para contener el fuego, mientras la Gobernación reporta más de 1.200 hectáreas impactadas y solicita evitar quemas que puedan agravar la emergencia.

Las autoridades investigan si algunos focos fueron provocados de manera intencional, especialmente en Tolima, donde circulan denuncias y videos de presuntos incendiarios. Aunque existe la hipótesis de que organizaciones criminales aprovechen los incendios para desviar la atención de las fuerzas de seguridad, todavía no se confirma que todos los casos tengan ese origen.

El fenómeno de El Niño se suma como factor de riesgo, incrementando temperaturas, sequía y déficit de lluvias. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene 226 municipios bajo alerta, 51 de ellos en nivel rojo, entre los que se destacan Tolima con 25 y Nariño con 11 municipios en esa categoría. Las acciones de mitigación involucran operaciones terrestres y aéreas, con participación de bomberos, Ejército, Fuerza Aeroespacial y otras autoridades que continúan su labor para evitar mayores tragedias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas hectáreas han sido afectadas por los incendios forestales en Tolima y Nariño?

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y entidades como Cortolima y la Gobernación de Nariño, en Tolima se estima que los incendios forestales han afectado alrededor de 27.000 hectáreas, mientras que en Nariño la cifra supera las 1.200 hectáreas, impactando áreas rurales, cultivos y pequeñas industrias productivas.

¿Qué factores han contribuido a la emergencia por incendios forestales en Colombia?

La propagación de los incendios forestales en Tolima y Nariño se relaciona con la sequía, las altas temperaturas y la posible acción humana. Además, el fenómeno de El Niño, caracterizado por un déficit de lluvias y vegetación seca, ha incrementado el riesgo y las dificultades para controlar las llamas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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