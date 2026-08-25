Por: El Espectador

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El Pacto Histórico, una de las fuerzas políticas de izquierda más importantes en el actual panorama colombiano, movió sus fichas para presentar una plancha conjunta con un solo objetivo: fortalecer su presencia en el Consejo Nacional Electoral (CNE). La decisión se concretó este martes, avalando una plancha de tres candidatos compuesta por Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista y Guillermo Rivera. De acuerdo con la información revelada por El Espectador, este respaldo fue el resultado de un acuerdo estratégico entre el Pacto Histórico, En Marcha y Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), quienes unieron esfuerzos para asegurar mayor representación en el máximo órgano electoral.

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El proceso de selección de los candidatos incluyó varias deliberaciones internas. Gustavo Petro, expresidente y aún figura clave en la dirección política de la izquierda, participó activamente en la designación de Rusinque y Bautista, optando por estos nombres frente a otras alternativas como la de Alirio Uribe. Así, Ana Jimena Bautista, exdirectora de Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el periodo de Juan Felipe Harman, fue elegida en reemplazo de Uribe para integrar la lista al CNE.

Por otro lado, Guillermo Rivera, exministro del Interior y exembajador en Brasil, llegó a la plancha en las últimas horas tras recibir el visto bueno del sector progresista. Según El Espectador, Rivera buscó el respaldo de varios congresistas, logrando sumar apoyos dentro de la izquierda y sectores de Alianza Verde, encabezados por el senador Ariel Ávila, aunque enfrentó resistencias de movimientos como las curules de paz.

En cuanto a cuotas en el CNE, el Pacto Histórico tiene asegurados dos asientos –actualmente en poder de Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez– gracias a su propia bancada de 69 congresistas. Cada puesto se define por 33 votos. Aunque la votación para el resto de los asientos permanece repartida entre bloques tradicionales y el oficialismo, la inclusión de Rivera podría modificar la balanza y poner en riesgo los escaños de candidatos de Salvación Nacional y Cambio Radical, reveló El Espectador. El Centro Democrático, el Partido Conservador, La U y el Partido Liberal también tienen sus cartas sobre la mesa, con nombres ya definidos para pelear por su representación.

Este cierre de planchas y alianzas marca la antesala de una votación decisiva que no solo definirá los magistrados del CNE, sino también la correlación de fuerzas en un órgano clave para la democracia colombiana.

¿Quiénes son los candidatos del Pacto Histórico y sus aliados para el Consejo Nacional Electoral?

De acuerdo con El Espectador, la plancha conjunta presentada por el Pacto Histórico, En Marcha y Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) está integrada por Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista y Guillermo Rivera. Rusinque y Bautista fueron seleccionadas con la participación de Gustavo Petro, mientras que Rivera, exministro y exembajador, llegó tras recibir el respaldo de la izquierda petrista y sectores de Alianza Verde.

¿Cómo se define la elección de magistrados en el Consejo Nacional Electoral según el Congreso?

Según la información publicada por El Espectador, cada puesto en el Consejo Nacional Electoral se asigna mediante la votación del Congreso en pleno, donde es necesario contar con 33 votos para asegurar un escaño. El Pacto Histórico, al contar con una bancada de 69 congresistas, tiene asegurados dos asientos. El resto de las posiciones se disputa entre los partidos más tradicionales y el oficialismo, en una puja que puede verse alterada según la inclusión de candidatos y el resultado de las alianzas recientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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