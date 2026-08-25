Por: VALORA ANALITIK

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que adelantará el proyecto para hacer navegable el río Magdalena desde La Dorada (Caldas). El mandatario dijo: «Haremos de la carretera más importante, que es el río Magdalena, la arteria principal de la patria y lo vamos a hacer con voluntad política».

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Y agregó: «Vamos a hacer navegable nuestro río Magdalena desde el kilómetro 0 en Bocas de Ceniza, Barranquilla, hasta el kilómetro 631 en Barrancabermeja. Desde siempre, el gran río de la Magdalena ha permitido que esta Nación dispersa se reconozca como una sola patria. El Magdalena es la arteria que uno a la colombianidad».

La iniciativa de De la Espriella no es nueva. De hecho, el gobierno Petro venía adelantando la tarea con una inversión de $ 248.633 millones para 2026 con el fin de asegurar la navegabilidad permanente del río Magdalena, mantener el dragado continuo y garantizar la operación segura de este corredor fluvial.

Del total, $ 40.853 millones se asignaron específicamente al canal navegable entre Barrancabermeja y Barranquilla, además de $116.257 millones al canal de acceso al puerto de Barranquilla y $14.500 millones al Brazo de Mompox.

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Según Cormagdalena, el nuevo modelo de gestión logró 3 años de navegabilidad continua con un calado de 10 metros, respaldado por una inversión acumulada de $ 373.431 millones entre 2023 y 2026 y más de 11,3 millones de metros cúbicos dragados.

¿Qué falta para garantizar la navegabilidad y estabilidad del río Magdalena?

Jorge Tinoco, asesor de la dirección ejecutiva de Cormagdalena actualizó la situación hace pocas semanas.

El directivo contó que el proyecto ya cuenta con estudios, diseños fase 3 y los requisitos técnicos necesarios, pero todavía está pendiente de financiación. La entidad tiene previsto presentar al nuevo Gobierno Nacional la solicitud de vigencias futuras por cerca de $1,96 billones para ejecutar el plan durante el próximo cuatrienio.

La inversión contempla $ 1,2 billones en obras de infraestructura (Capex) y cerca de $740.000 millones para operación y mantenimiento (Opex). Entre las obras previstas están el mantenimiento y fortalecimiento de los tajamares en Bocas de Ceniza, 13 diques sumergibles y otras obras de protección en el tramo Barrancabermeja-Barranquilla.

También se contempla la compra y construcción de una draga propia para el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, con una inversión estimada de $400.000 millones.

Mientras se define la financiación para el próximo cuatrienio, la operación actual tiene recursos garantizados hasta el 31 de diciembre de 2026, con cerca de $46.000 millones destinados al mantenimiento del dragado. Cormagdalena espera que las vigencias futuras sean evaluadas durante los próximos meses para avanzar desde octubre en los procesos de contratación y llegar a enero de 2027 con los contratos necesarios para mantener la navegabilidad.

Uno de los proyectos de mayor plazo es la construcción de la nueva draga, cuyo diseño Cormagdalena viene trabajando con Cotecmar desde hace unos cuatro años. Si obtiene la autorización presupuestal, la construcción tomaría alrededor de cuatro años, por lo que la draga estaría disponible hacia 2030 y comenzaría a ser operada por Cormagdalena en 2031.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.