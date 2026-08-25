Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Los restaurantes localizados en la zona rural de Ibagué reciben una nueva alternativa para consolidar y transformar sus negocios con la convocatoria titulada ‘Ibagué, Sabores que Inspiran’. Este proceso, que tiene como fecha límite de inscripción el 27 de agosto de 2026, propone un acompañamiento integral que busca identificar las necesidades particulares de cada establecimiento y brindar soluciones a los retos que enfrentan en su día a día, de acuerdo con información oficial sobre la convocatoria.

Sigue a PULZO en Discover

La iniciativa contempla un proceso de diagnóstico personalizado, en el que especialistas analizarán diversos aspectos del funcionamiento de los restaurantes seleccionados. Esta valoración permitirá trazar un plan de trabajo enfocado en áreas como la oferta gastronómica, atención al cliente, procesos administrativos y calidad de los productos, siempre orientándose a las características y condiciones propias del entorno rural.

Además del acompañamiento profesional, los restaurantes que cumplan con los requisitos establecidos por la convocatoria podrán acceder a un capital semilla. Este recurso económico está diseñado para invertirlo en mejoras concretas y sostenibles dentro del establecimiento, ya sea en la adquisición de insumos, ajustes en infraestructura o fortalecimiento de la oferta culinaria. Todo el proceso se desarrolla con el objetivo de lograr un fortalecimiento duradero de los negocios participantes, según los lineamientos de la iniciativa.

Para acceder al programa, los restaurantes deben encontrarse en la zona rural de Ibagué, contar con el registro mercantil vigente y cumplir con los parámetros definidos en la convocatoria. Los propietarios o encargados seleccionados tendrán que mostrar disposición y compromiso para participar de las jornadas de capacitación, diagnóstico y acompañamiento que propone el proceso.

La inscripción y toda la información sobre los criterios de selección están disponibles en el enlace dispuesto por los organizadores de ‘Ibagué, Sabores que Inspiran’. De esta forma, la convocatoria representa una oportunidad significativa para quienes buscan potenciar sus negocios rurales y aumentar la competitividad en el sector gastronómico local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo principal de la convocatoria ‘Ibagué, Sabores que Inspiran’?

La convocatoria busca apoyar a los restaurantes rurales de Ibagué mediante un diagnóstico personalizado, capacitación, acompañamiento técnico y la posibilidad de acceder a un capital semilla, todo orientado a fortalecer y mejorar el funcionamiento y la calidad de sus negocios gastronómicos.

¿Qué requisitos deben cumplir los restaurantes rurales para participar en ‘Ibagué, Sabores que Inspiran’?

Los restaurantes deben estar ubicados en la zona rural de Ibagué, tener el registro mercantil vigente y cumplir todos los requisitos establecidos en la convocatoria. Además, los seleccionados deberán participar activamente en el diagnóstico, capacitaciones y actividades de acompañamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.