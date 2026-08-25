Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Ibagué, la Veemóvil, herramienta de vigilancia ciudadana, realizó un extenso recorrido por la comuna para evaluar el estado de las obras de pavimentación. Durante la inspección, Rubén Darío Calderón, integrante de la veeduría, detectó varios tramos donde se observó una limitada presencia de trabajadores en los frentes de obra, situación que motivó preocupación entre los residentes y comerciantes del sector, quienes sienten que estas demoras afectan su vida cotidiana y la movilidad en la zona. Según Calderón, desde las primeras horas de la mañana se constató la ausencia de cuadrillas suficientes, incluso en sitios donde ya se había realizado el fresado de la vía—aquel proceso donde se retira la capa superior del pavimento para luego ser reemplazada—sin que se observaran más labores en marcha.

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Las inquietudes no fueron solo de la veeduría; en el diálogo con los habitantes y dueños de negocios del área, éstos coincidieron en la percepción de dispersión y falta de personal, hecho que, de acuerdo con Calderón, retrasa el ritmo de trabajo y prolonga la incomodidad generada por el polvo y las condiciones adversas para circular. Uno de los datos que más llaman la atención es la extensión intervenida: cerca de 800 metros de vía habían sido fresados pero en ese sector no había cuadrillas, lo que añade preocupación sobre la agilidad y planeación de las obras.

Ante los hallazgos, Calderón solicitó a la Alcaldía de Ibagué y a la Secretaría de Infraestructura municipal tomar acciones para exigir al contratista responsable un refuerzo en la cantidad de trabajadores y equipos desplegados en el terreno. En respuesta, el secretario de Infraestructura, Marco Matheus Saavedra, sostuvo que los trabajos avanzan de acuerdo con lo planeado y explicó la distribución del personal operativo, que suma aproximadamente 150 personas dividas entre dos lotes, e incluye operarios, conductores, personal técnico, de seguridad y de tránsito. Saavedra recalcó que la presencia de trabajadores varía en cada sector según las actividades programadas, como reposición de redes de servicios públicos y pruebas técnicas.

En cuanto al avance, en el primer lote (calles 103 a 125) las obras de infraestructura básica ya concluyeron y se han fundido más de 2.000 metros cuadrados de losas de concreto. Paralelamente, avanzan los trabajos en pozos, sumideros y aceras, mientras la instalación de la estructura de pavimento continúa entre las calles 111 y 125. En el segundo tramo, del puente del país a la calle 125, se han ejecutado 800 metros lineales de cambio de redes y actualmente se realizan pruebas con equipos especializados antes de proceder a la pavimentación final. La administración afirma que los trabajos seguirán de manera progresiva conforme se cumplen los procedimientos y certificaciones exigidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué algunos sectores intervenidos por la pavimentación en Ibagué presentan poca presencia de trabajadores?

De acuerdo con Marco Matheus Saavedra, secretario de Infraestructura de Ibagué, la presencia de trabajadores en los distintos frentes de obra responde a la planeación de actividades y necesidades específicas de cada tramo. Algunos sectores, donde ya se ejecutaron tareas principales como el fresado, requieren menos personal mientras se adelantan pruebas y certificaciones antes de continuar con la pavimentación, lo que puede dar la impresión de falta de avances o de cuadrillas en el sitio.

¿Qué significa el proceso de fresado en las obras viales y cómo influye en el avance de la pavimentación?

El fresado es la remoción mecánica de la capa superior de una vía para su posterior reemplazo por nuevo pavimento. Según la veeduría, se han retirado cerca de 800 metros lineales en algunos sectores de Ibagué. Este proceso, aunque esencial, puede generar molestias como polvo y circulación limitada, y si tras el fresado no se visualiza personal trabajando, suele despertar dudas sobre la continuidad y planeación del cronograma de obra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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