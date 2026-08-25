Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Ibagué, se detectó una problemática preocupante: personas inescrupulosas están haciéndose pasar por integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos para solicitar dinero mediante supuestas rifas, bonos de solidaridad o boletas, aprovechándose así de la buena fe y solidaridad de los ciudadanos. Esta situación fue advertida el pasado martes 25 de agosto, cuando surgieron varios reportes de individuos que se valen del nombre y la imagen de los organismos de socorro con el objetivo de obtener recursos de manera fraudulenta.

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El principal llamado a la ciudadanía, especialmente a comerciantes y empresarios, es a no entregar dinero ni comprar rifas, bonos o cualquier otro tipo de elemento que sea ofrecido a nombre de los bomberos. Según las autoridades, actualmente no existe ninguna campaña de este tipo en marcha. Así lo confirmó Pedro Patiño, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, quien señaló que la entidad es una institución pública, adscrita a la Alcaldía de Ibagué, y por lo tanto todas sus operaciones, incluidas la atención de emergencias, son completamente gratuitas. “Nosotros somos una entidad de carácter público, adscritos a la Alcaldía de Ibagué, por lo cual todas nuestras operaciones de atención de emergencias son gratuitas”, explicó Patiño, según los reportes conocidos.

El comandante insistió en que ningún miembro del Cuerpo Oficial de Bomberos está autorizado para solicitar dinero o algún tipo de beneficio económico en nombre del organismo. La advertencia abarca tanto rifas como colectas, boletas o bonos que puedan estar siendo ofrecidas en diferentes sectores de la ciudad, ya sea en viviendas o establecimientos.

Para evitar caer en posibles engaños, es fundamental identificar correctamente a los verdaderos bomberos. Estos deben portar el uniforme reglamentario, el carné institucional y los distintivos correspondientes que los acreditan como integrantes de la entidad. En caso de dudas o situaciones sospechosas, las personas pueden y deben comunicarse con las líneas de emergencia 119 y 123 para verificar la procedencia de cualquier solicitud. De acuerdo con el llamado de las autoridades, compartir esta información ayudará a que menos personas caigan víctimas de estos fraudes y permitirá proteger la integridad y confianza que la comunidad tiene en los bomberos.

¿Cómo saber si una rifa o bono a nombre de los bomberos de Ibagué es falsa?

De acuerdo con la información oficial, actualmente no existe ninguna campaña de rifas, bonos o colectas a nombre de los bomberos de Ibagué. Si alguien ofrece estos elementos y afirma representar a la institución, se recomienda no entregar dinero y verificar la autenticidad comunicándose con las líneas de emergencia 119 o 123. Además, debe solicitar la identificación correspondiente al supuesto bombero y observar si porta el uniforme y carné reglamentarios.

¿Qué hacer si aparecen personas que se hacen pasar por bomberos en su negocio o vivienda?

En caso de que alguien llegue solicitando dinero en nombre de los bomberos, lo indicado es no realizar ningún pago. De inmediato, comuníquese con las líneas de emergencia 119 o 123 para informar la situación y permitir que las autoridades tomen las medidas necesarias. Esta acción previene fraudes y protege la integridad de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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