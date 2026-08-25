Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Ibagué, la incorrecta disposición de escombros preocupa cada vez más a los habitantes de distintos barrios. La situación ha sido expuesta por denuncias ciudadanas que revelan un fenómeno persistente: algunas personas ofrecen el servicio de transporte de residuos en motocargas, pero en muchos casos, estos materiales no terminan en sitios debidamente autorizados. En su lugar, los escombros son arrojados en lotes, zonas verdes y otros espacios no destinados para esta función. Esta práctica representa un claro riesgo ambiental y afecta la calidad de vida en la ciudad.

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La problemática parece más evidente en áreas aledañas a la vía al aeropuerto, donde, según relatan miembros de la comunidad, se han identificado puntos que se utilizan de manera sistemática para abandonar desechos y materiales de construcción. Estas acciones no solo deterioran el paisaje urbano y natural sino que también pueden generar focos de contaminación y dificultar la recuperación de espacios públicos. Los ciudadanos han mostrado preocupación porque, al amparo de la noche y la madrugada, se intensifica la actividad de quienes buscan deshacerse de residuos evadiendo los controles oficiales.

Tal como se desprende de las denuncias, el problema inicia muchas veces con la contratación de servicios de recolección para escombros de viviendas u obras en construcción. Sin embargo, la falta de seguimiento o verificación sobre el destino final de estos residuos facilita que terminen en sitios no habilitados para su manejo. Esta omisión, tanto por parte de quienes contratan como por parte de quienes prestan el servicio, termina dificultando la gestión responsable de los desechos.

Ante este panorama, la comunidad ha solicitado a la administración municipal fortalecer la vigilancia y los controles sobre la disposición de escombros, haciendo énfasis en la necesidad de reforzar la inspección principalmente en horarios nocturnos. Además, han hecho un llamado directo a la ciudadanía para que, al momento de requerir el servicio, se asegure de utilizar opciones que ofrezcan garantías en el tratamiento adecuado de estos residuos. El pedido busca frenar el impacto negativo generado por el abandono indiscriminado de escombros y promover una cultura de responsabilidad colectiva frente al manejo de los residuos en Ibagué.

¿Por qué es importante la disposición adecuada de escombros en Ibagué?

La disposición adecuada de escombros es fundamental para evitar la contaminación de zonas verdes, la proliferación de focos de basura y el deterioro del entorno urbano y natural. Además, garantiza que los residuos de construcción se manejen de acuerdo con la normatividad vigente, minimizando su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Qué puede hacer la ciudadanía para evitar que los escombros terminen en lugares no autorizados?

Es clave que quienes generen escombros contraten únicamente servicios de transporte que garanticen el destino final adecuado de los residuos. También resulta necesario exigir comprobantes del lugar de disposición y denunciar ante las autoridades cualquier irregularidad observada, contribuyendo así al control comunitario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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