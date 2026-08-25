Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En medio de la difícil situación que atraviesan muchas familias en Cartago tras las consecuencias del reciente terremoto, la violencia sigue marcando la cotidianidad de este municipio. De acuerdo con información publicada por El Diario, un nuevo hecho violento sacudió la madrugada del sábado 22 de agosto, cuando fue asesinado Juan Daniel Vélez Betancourt, de 32 años, conocido entre sus allegados como ‘Chaquira’.

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El homicidio ocurrió cerca de las 5:00 de la mañana en la carrera 7, entre calles 6 y 7, del barrio Jorge Eliécer Gaitán. Según el mismo reporte, Vélez Betancourt caminaba por el sector cuando fue interceptado por dos desconocidos. Sin que mediara palabra, los hombres desenfundaron un arma de fuego y dispararon varias veces contra su víctima. Tras cometer el crimen, huyeron rápidamente del lugar en dirección todavía desconocida. El cuerpo de Juan Daniel quedó tendido en plena vía pública, rodeado de un lago de sangre, lo que evidencia la violencia del ataque.

Al instante, miembros de la Policía Nacional acudieron al lugar. El área fue acordonada para preservar la escena y así facilitar las labores del personal de criminalística adscrito a la Sijín, la Seccional de Investigación Criminal de la Policía. Los investigadores realizaron la inspección técnica al cadáver y determinaron la presencia de múltiples heridas de arma de fuego en la cabeza, lo que, según la crónica de El Diario, habría ocasionado la muerte inmediata de Vélez Betancourt. Completadas las diligencias judiciales en el sitio, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal de Cartago, donde se llevó a cabo la necropsia con el fin de confirmar detalles forenses sobre la causa de muerte.

El informe revela también que la víctima residía en el barrio La Platanera, en Cartago, y desempeñaba diversos oficios de manera informal, pero hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre posibles amenazas o situaciones previas que pudieran explicar el crimen. Las autoridades han iniciado las investigaciones respectivas para identificar tanto a los autores materiales del homicidio como los motivos detrás de este acto violento que enluta a una familia más en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Juan Daniel Vélez Betancourt, la víctima del homicidio en Cartago?

Juan Daniel Vélez Betancourt era un habitante del barrio La Platanera, en Cartago, que se dedicaba a varios oficios y era conocido en su entorno como ‘Chaquira’. No existen datos adicionales en el informe sobre su vida personal o antecedentes específicos que ayuden a entender el contexto de su asesinato, más allá de su rutina laboral y vecindad.

¿Cómo avanzan las investigaciones sobre el asesinato en el barrio Jorge Eliécer Gaitán?

Las autoridades de Cartago han iniciado las indagaciones necesarias con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a los responsables del ataque y determinar el motivo de este nuevo hecho sicarial. El proceso está a cargo de la policía judicial y el grupo de criminalística de la Sijín, quienes adelantan las pesquisas en busca de pruebas y posibles testigos.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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