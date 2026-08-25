Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La preocupación en el departamento de Tolima sigue en aumento por los incendios forestales que, este martes 25 de agosto, registran diez focos activos distribuidos en seis municipios. De acuerdo con los reportes oficiales, los sectores más afectados corresponden a regiones rurales y cerros, donde el acceso para los organismos de emergencia es particularmente complejo y las labores de control requieren esfuerzos adicionales. Las autoridades permanecen en alerta constante para intentar contener la expansión de las llamas, las cuales amenazan con extenderse a zonas circundantes comprometidas por su vegetación y condiciones climáticas.

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Según la información disponible, los municipios involucrados en esta emergencia son Suárez, Coello, San Luis, Venadillo, Armero Guayabal y Guamo. En Suárez, el cerro Las Mercedes presenta un incendio que ha sido difícil de controlar. Por otra parte, en Coello, la situación es crítica debido a la presencia de tres frentes de fuego reportados en Potrerillo y Chaguala; en este último caso, se señala que los daños se producen tanto dentro como fuera del sector de Chaguala, complicando las labores de respuesta y seguimiento del comportamiento de las llamas.

San Luis enfrenta también una emergencia relevante con un foco en la vereda Paraguay. Mientras tanto, Venadillo se ve afectado por dos incendios activos, detectados en Cofradía Gallegos y la vereda Malabar. El municipio de Armero Guayabal suma a la lista el sector de Maracaibo, donde el fuego amenaza recursos naturales y viviendas aledañas. Finalmente, en Guamo, los esfuerzos de los organismos de socorro se concentran en dos puntos críticos: Cerro Sapo y Cerro Gordo.

Los datos reportados indican entonces que en este martes se mantienen activos diez incendios forestales en estos seis municipios del Tolima. Desde las entidades responsables se han intensificado las estrategias para vigilar el avance de las conflagraciones, adoptar medidas preventivas y evitar que el fuego cruce hacia otras zonas en riesgo. El monitoreo y la intervención en el interior de los focos son permanentes, en medio de condiciones que dificultan el acceso y la respuesta inmediata.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los municipios de Tolima más afectados por los incendios forestales?

De acuerdo con los reportes registrados para el martes 25 de agosto, los municipios más afectados en Tolima son Suárez, Coello, San Luis, Venadillo, Armero Guayabal y Guamo. En estos municipios, se han identificado los principales focos de incendios forestales, con situaciones especialmente críticas en Coello y Suárez por la cantidad y localización de los incendios.

¿En qué lugares específicos del Tolima permanecen activos los incendios forestales?

Las conflagraciones activas se ubican en sectores como el cerro Las Mercedes en Suárez; Potrerillo y Chaguala en Coello; la vereda Paraguay en San Luis; Cofradía Gallegos y Malabar en Venadillo; Maracaibo en Armero Guayabal; así como Cerro Sapo y Cerro Gordo en Guamo. Estas áreas han sido reportadas por las autoridades como puntos de atención prioritaria debido a la continuidad del fuego.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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