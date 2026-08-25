Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un reciente episodio de intimidación causó preocupación en la zona rural de Planadas, en Tolima, durante la inauguración de un puente vehicular en la vereda Esmeralda Alta. El alcalde Juan Camilo Hueje estaba presente en el evento cuando, según información preliminar, hombres armados irrumpieron en el sitio y abordaron directamente al esquema de seguridad del mandatario. De acuerdo con las primeras versiones citadas en el reporte, los sujetos despojaron de sus armas a los escoltas y los intimidaron, para luego retirarse llevándose el armamento oficial.

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Este acto de violencia fue atribuido de forma extraoficial al Frente Jerónimo Galeano, facción disidente de la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), aunque la información está en proceso de verificación por parte de las autoridades, que adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido y confirmar la identidad de los responsables. Por ahora, no se ha emitido un informe oficial definitivo que confirme la autoría de los hechos.

El alcalde Juan Camilo Hueje, tras lo ocurrido, envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad y afirmó que tanto él como su equipo y el esquema de seguridad se encuentran en buen estado. En su declaración, Hueje detalló que el ataque tuvo lugar durante la inauguración del puente, una obra que beneficiará a 35 familias de Esmeralda Alta. Manifestó su rechazo a cualquier acto de intimidación o violencia y expresó su confianza en el trabajo de las autoridades para esclarecimiento del caso.

La reacción ante la situación no se hizo esperar desde distintos sectores. El exsenador Óscar Barreto Quiroga se pronunció para advertir sobre el deterioro de la seguridad en el sur del Tolima. Barreto pidió al Gobierno Nacional aumentar la presencia de la Fuerza Pública en la zona e incluso sugirió considerar el regreso del Batallón que operaba anteriormente en Planadas. Por su parte, el Partido Conservador Colombiano emitió un comunicado rechazando el episodio de intimidación y solicitó medidas urgentes para proteger al alcalde, su equipo y su familia.

Mientras las autoridades continúan adelantando las verificaciones necesarias para identificar a los responsables y tomar las medidas correspondientes, el caso ha reavivado el debate sobre las condiciones de seguridad en esta zona del país y la necesidad de reforzar la protección de los funcionarios públicos.

¿Qué pasó con el esquema de seguridad del alcalde de Planadas durante la inauguración del puente?

De acuerdo con la información entregada, el esquema de seguridad del alcalde Juan Camilo Hueje fue abordado por hombres armados durante la inauguración de un puente en la vereda Esmeralda Alta. Los sujetos desarmaron e intimidaron a los escoltas y se retiraron llevándose las armas de dotación. Ningún miembro del equipo de seguridad ni del grupo que acompañaba al alcalde resultó herido.

¿Quiénes serían los responsables del ataque armado en Planadas, Tolima?

Según versiones preliminares recogidas en el informe, la autoría del hecho se atribuyó al Frente Jerónimo Galeano, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, las autoridades aún realizan investigaciones para verificar si efectivamente este grupo armado estuvo involucrado en el ataque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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