Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El departamento de Nariño enfrenta una situación preocupante debido al incremento de los incendios de cobertura vegetal, los cuales afectan distintas zonas de la región. Según la Gobernación de Nariño, con corte al 24 de agosto, se han reportado cinco incendios distribuidos en municipios como Linares, La Florida, Ancuya y El Tambo, de los cuales cuatro continúan activos y solo uno, en Buesaco, ha sido liquidado. La emergencia ha requerido la intervención prioritaria en el municipio de Ancuya, donde se encuentran desplegadas 22 unidades con equipos especializados, enfocados en reforzar las acciones de control y prevenir mayores daños.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información oficial de la Gobernación, los organismos de socorro locales, como los cuerpos de bomberos de Consacá, Guaitarilla y Pasto, junto con la Defensa Civil, trabajan en la atención de las zonas afectadas. Estas instituciones adelantan labores en terreno y mantienen un monitoreo constante de la evolución de los incendios, especialmente en áreas cercanas a viviendas y comunidades que pueden estar en riesgo. El objetivo central es evitar la expansión del fuego y proteger tanto a la población como al entorno natural.

Como respuesta a la gravedad de la situación, la Gobernación de Nariño declaró el 12 de agosto la calamidad pública y la urgencia manifiesta, mecanismos legales que buscan agilizar la respuesta de las autoridades. Estas acciones permiten fortalecer las capacidades operativas y destinar recursos de manera prioritaria, asegurando la atención oportuna a las zonas comprometidas y la protección tanto de los ecosistemas como de los medios de vida de los habitantes.

Por otro lado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha informado sobre el monitoreo permanente de los focos activos en el país, reportando en ese momento 16 incendios activos en cinco departamentos y la liquidación de tres más. La Gobernación de Nariño ha sido enfática en solicitar a la ciudadanía que solo confíe en la información oficial y reitera que las quemas de cobertura vegetal están prohibidas. Además, pide reportar cualquier situación potencialmente riesgosa que pueda derivar en nuevos incendios, recordando que la atención y vigilancia de estas emergencias es continua.

¿Dónde se concentran actualmente los incendios forestales en Nariño?

Según el más reciente informe de la Gobernación de Nariño, las emergencias activas se concentran en los municipios de Linares, La Florida, Ancuya y El Tambo, mientras que el incendio reportado en Buesaco fue controlado. El municipio de Ancuya destaca por el despliegue de equipos y personal especializado para combatir el fuego.

¿Por qué la Gobernación de Nariño declaró calamidad pública y urgencia manifiesta?

De acuerdo con la Gobernación de Nariño, la decisión de declarar calamidad pública y urgencia manifiesta el 12 de agosto se tomó debido al incremento de los incendios forestales en la región. Estas medidas permiten facilitar la toma de decisiones rápidas, fortalecer las operaciones de los organismos de socorro y priorizar recursos para proteger tanto a la población como los ecosistemas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.