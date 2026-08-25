Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Gustavo Petro reaccionó públicamente a los incendios forestales que se han presentado en el Tolima y no ocultó su inconformidad ante los señalamientos que apuntan a las juventudes del movimiento político Pacto Histórico como presuntos responsables de dichos incidentes. Según lo revelado por Petro en un pronunciamiento reciente, las acusaciones lanzadas por el gobierno nacional y la propia gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, han recaído de manera injustificada sobre personas que, a su juicio, no tendrían nada que ver con el origen de las conflagraciones. En palabras del exmandatario, “el gobierno y la gobernadora del Tolima, Lara, ministro, le echan la culpa a quienes no la tienen. No son las juventudes”.

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Las declaraciones del expresidente llegan en momentos en que autoridades y organismos encargados de la atención de emergencias continúan trabajando intensamente para controlar y extinguir los incendios que han provocado una emergencia en diferentes municipios del Tolima. Hasta el momento, la investigación sobre el origen de los fuegos permanece en curso, y en el debate público persisten versiones encontradas acerca de la autoría o de posibles causas de la crisis ambiental reciente.

Sin embargo, Petro decidió ir más allá del señalamiento puntual de sectores políticos o de grupos juveniles e hizo énfasis en lo que considera un problema estructural de fondo relacionado con el uso de la tierra y las recurrentes quemas de bosques en Colombia. “Es del mismo gobierno y del mismo proyecto donde viene la quema que hay de bosques en Colombia”, enfatizó el exmandatario, sugiriendo que este fenómeno no es solo una cuestión coyuntural, sino consecuencia de políticas o intereses que trascienden la coyuntura inmediata.

Finalmente, Petro advirtió que el clima de zozobra generado por las acusaciones y la emergencia ambiental estaría siendo aprovechado, según su visión, para debilitar la movilización ciudadana y sacar rédito político en contra de las reformas sociales impulsadas durante su mandato en la presidencia. “Porque quieren mantener en un estado de ansiedad la sociedad colombiana toda para que no vaya la protesta”, sentenció. Así, el expresidente situó los recientes hechos en el centro de una disputa política y social más amplias que, de acuerdo con su análisis, afectan el ejercicio democrático y la participación ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro aseguró que no son las juventudes las responsables de los incendios en Tolima?

Gustavo Petro rechazó que se culpe a las juventudes, en especial a quienes hacen parte del Pacto Histórico, por los incendios forestales en Tolima. Expresó que tanto el gobierno nacional como la gobernadora del departamento estarían responsabilizando injustamente a personas inocentes, según lo dijo en su intervención, reafirmando que no existen pruebas que vinculen a estos sectores con la crisis ambiental.

¿Cómo relacionó Petro los incendios en Tolima con el contexto político nacional?

El exmandatario relacionó las quemas y los incendios forestales con una problemática más profunda sobre el manejo de la tierra y los intereses detrás de los bosques en Colombia. Además, advirtió que esta situación podría utilizarse para desmotivar la movilización social y afectar el respaldo ciudadano a las reformas que promovió durante su gobierno, sugiriendo que existe una intención de mantener a la sociedad en un estado de ansiedad para evitar la protesta.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.