Por: Portal Bogotá

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El equipo de 21 expertos en temas hídricos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) regresó a Bogotá después de una semana intensa de trabajo en la ciudad de Pereira, donde apoyaron tareas técnicas y operativas encaminadas a restablecer los servicios públicos afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto del 2026. De acuerdo con la información suministrada por la EAAB a través de sus canales oficiales, el grupo viajó a la zona afectada para contribuir en la normalización de los sistemas de agua potable y alcantarillado, labores que resultaban urgentes luego del sismo que golpeó gravemente a la región.

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El equipo estaba compuesto por dos ingenieros, fontaneros, topógrafos, aforadores, ayudantes, auxiliares operativos y un tecnólogo en obras civiles. Bajo la coordinación directa de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, los expertos concentraron sus esfuerzos en cinco frentes de trabajo fundamentales: catastro de redes utilizando tecnología de georradar y geofonía, lavado de redes de alcantarillado, detección de fugas, reparación de daños en acometidas de acueducto y diagnóstico del estado de las infraestructuras de suministro y drenaje tras el movimiento telúrico. El georradar y la geofonía, herramientas empleadas para detectar la ubicación y posibles fallas en tuberías subterráneas, resultaron esenciales para conocer con precisión las zonas más afectadas.

Natasha Avendaño, gerente general de la EAAB, resaltó el compromiso de los trabajadores desplazados a Pereira y agradeció la articulación lograda con los funcionarios locales, lo cual, aseguró, ha sido clave en la recuperación del servicio para los usuarios afectados. Gracias a la maquinaria especializada enviada desde Bogotá, el equipo pudo inspeccionar tres kilómetros de redes de alcantarillado en el centro de Pereira y en la zona de la quebrada La Julita, además de atender 30 daños en acometidas de acueducto.

Las labores incluyeron la limpieza y sondeo de 34 tramos de red, 29 pozos y siete sumideros. Con equipos de geofonía, se recorrieron 9,5 kilómetros de redes en los sectores de Cuba Viejo, Centro y Bavaria, identificando filtraciones y afectaciones. También, se instalaron caudalímetros en ocho puntos estratégicos asociados al tanque Boquía, para facilitar la evaluación hidráulica y detectar posibles pérdidas de agua. Un equipo técnico reducido de la EAAB, compuesto por cuatro funcionarios, permanecerá en Pereira hasta el próximo viernes para continuar con inspecciones detalladas mediante georradar y trabajos topográficos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué labores realizó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en Pereira tras el terremoto de agosto de 2026?

La EAAB participó activamente en la normalización de los servicios de agua y alcantarillado en Pereira luego del terremoto, centrándose en el catastro de redes con georradar y geofonía, lavado de alcantarillado, detección de fugas, reparación de daños en acometidas y diagnóstico de infraestructuras. Estas acciones incluyeron la inspección de redes, limpieza de pozos y sumideros, así como la instalación de caudalímetros en puntos estratégicos.

¿Qué significa geofonía y cómo se utiliza en la detección de daños en redes de acueducto?

La geofonía es una técnica que permite escuchar y localizar sonidos subterráneos, como fugas de agua o fallas en tuberías. Se utiliza colocando dispositivos sensibles sobre el terreno para identificar posibles filtraciones o daños en la infraestructura subterránea, facilitando su localización y reparación eficiente, especialmente después de sucesos como terremotos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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