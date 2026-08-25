Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Una noche marcada por la violencia sacudió al barrio Palmarcito, en Belén de Umbría, donde un ataque armado dejó un saldo trágico. Jhon Anderson Sánchez Rodas, de 28 años y conocido como ‘Cabezón’ entre sus allegados, fue asesinado a tiros el domingo 23 de agosto, alrededor de las 8:25 de la noche. Su compañera sentimental, Melissa Jaramillo Ramírez, una joven de 18 años, también resultó gravemente herida durante el ataque, según información publicada por El Diario.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo informado, Anderson y Melissa se desplazaban en motocicleta por la salida de Belén de Umbría hacia Pereira. Su objetivo era recoger algunas pertenencias que les habían ofrecido. Al llegar al ingreso del barrio Palmarcito, decidieron estacionarse brevemente a un costado de la vía principal. Sin embargo, dos hombres desconocidos se aproximaron al lugar y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra Anderson.

El ataque fue directo y letal. Sánchez Rodas recibió varios impactos de arma de fuego en la cabeza y el abdomen. Durante la agresión, Melissa intentó huir del lugar, pero los atacantes insistieron en disparar también contra ella. Uno de los proyectiles la alcanzó en la parte posterior del hombro izquierdo, atravesando el área y saliendo cerca de la clavícula, además de provocarle una segunda herida en el brazo izquierdo.

A raíz de la gravedad de sus lesiones, Melissa fue rápidamente auxiliada y trasladada al Hospital San José. Sin embargo, las heridas obligaron a que fuera remitida a un centro médico en la ciudad de Pereira, donde continuó recibiendo atención especializada. Por su parte, el grupo de criminalística de la Sijín efectuó la inspección técnica en el lugar de los hechos y recopiló evidencia relevante para las indagaciones. Durante la inspección, se determinó que Anderson presentaba siete impactos de bala. Posteriormente, su cuerpo fue enviado al Instituto de Medicina Legal de Belén de Umbría para la respectiva necropsia.

Las autoridades se encuentran actualmente adelantando investigaciones con el propósito de identificar a los responsables del crimen y esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió este lamentable suceso, de acuerdo con la información de El Diario.

¿Cómo fue el ataque a Jhon Anderson Sánchez Rodas y Melissa Jaramillo Ramírez en Belén de Umbría?

Según El Diario, el ataque ocurrió cuando ambos se detuvieron en motocicleta en el ingreso al barrio Palmarcito. Dos hombres desconocidos se acercaron y dispararon directamente contra Anderson. Melissa, su compañera sentimental, intentó escapar, pero también fue atacada. Anderson recibió siete impactos de bala y falleció en el lugar, mientras que Melissa fue herida en el hombro y el brazo y trasladada de urgencia a un centro médico.

¿Qué investigaciones adelantan las autoridades tras el crimen en Belén de Umbría?

La información de El Diario indica que las autoridades, especialmente el grupo de criminalística de la Sijín, están realizando las acciones de inspección técnica y recolección de pruebas en la escena. Se busca identificar a los autores materiales del ataque y establecer las circunstancias que llevaron a este hecho violento, pero hasta el momento no han revelado detalles adicionales sobre el avance de las pesquisas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)