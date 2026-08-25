Por: Noticiero 90 minutos

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En los próximos días, Colombia experimentará cambios significativos en sus condiciones climáticas debido a una nueva onda tropical que atravesará parte del territorio nacional. Según el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), citado por Noticias Caracol, se espera un aumento de la nubosidad y frecuentes precipitaciones, efectos asociados a las ondas tropicales 40 y 41 que están influyendo sobre el país.

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Este fenómeno impactará principalmente las regiones norte y occidente de Colombia, donde se pronostican lluvias intensas y la posibilidad de tormentas eléctricas. En particular, la región Pacífica, así como los departamentos de Chocó y Antioquia, lideran la lista de zonas donde las lluvias podrían ser más copiosas. Otros sectores del occidente colombiano también estarán bajo la influencia de este sistema meteorológico, incrementando así la atención sobre zonas vulnerables a crecientes de ríos, inundaciones o movimientos en masa.

La presencia de tormentas eléctricas es otro elemento relevante en el contexto actual. El Ideam advierte que la mayor nubosidad favorecida por las ondas tropicales podría traer consigo actividad eléctrica, en especial durante las jornadas en que las nubes se presenten más densas. Estas condiciones pueden generar situaciones de riesgo, por lo que las personas que residen cerca de fuentes hídricas o en sectores de ladera necesitan seguir de cerca los boletines y alertas emitidos por las autoridades competentes.

Por ahora, la perspectiva semanal indica un panorama especialmente lluvioso en gran parte del occidente y norte colombiano. La región Pacífica sobresale debido a la magnitud que pueden alcanzar las precipitaciones. Ante esta situación, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes climáticos oficiales, evitando rumores o información no confirmada. Cualquier cambio en el comportamiento de las ondas tropicales podría modificar el pronóstico, por lo que la vigilancia se mantiene constante para actualizar las alertas si la situación lo amerita.

Estas variaciones en el clima ponen a prueba la capacidad de respuesta de habitantes y autoridades ante posibles emergencias asociadas a lluvias extremas y tormentas eléctricas. Más allá del efecto inmediato, la evolución de las ondas tropicales será clave para determinar el comportamiento del clima durante los próximos días.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué regiones de Colombia se presentarán las lluvias más intensas esta semana?

De acuerdo con informes del Ideam, las precipitaciones más intensas se esperan en la región Pacífica, particularmente en los departamentos de Chocó y Antioquia. Asimismo, se podrían registrar lluvias significativas en otros sectores del occidente y el norte del país, donde las condiciones son propicias para aguaceros y posibles tormentas eléctricas.

¿Qué precauciones recomiendan las autoridades ante el aumento de lluvias y tormentas eléctricas?

Las autoridades aconsejan a quienes viven cerca de ríos, quebradas o en laderas estar atentos a las alertas y reportes climáticos emitidos de manera oficial. Sugieren permanecer informados ante cualquier variación, ya que las lluvias fuertes pueden provocar crecientes, inundaciones y deslizamientos. Mantenerse actualizado con el pronóstico del Ideam es fundamental para prevenir emergencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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