Los océanos del planeta alcanzaron un nuevo récord de temperatura media diaria de su superficie, un registro que vuelve a encender las alertas de los científicos por el impacto del calentamiento global y que también tiene implicaciones para Colombia, especialmente en un momento en el que el fenómeno de El Niño gana fuerza.

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(Vea también: Fenómeno de El Niño en Colombia tendrá efectos negativos más complejos de lo previsto)

De acuerdo con el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), citado por El País, la temperatura media diaria de la superficie del océano alcanzó 21,1 grados Celsius el 22 de agosto, superando el anterior récord de 21,09 °C registrado en marzo de 2024.

La medición corresponde al océano global ubicado entre los 60 grados de latitud sur y los 60 grados de latitud norte y hace parte de una serie de datos que comenzó en 1979.

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El dato resulta especialmente llamativo porque los océanos normalmente alcanzan su mayor temperatura media global hacia marzo y abril. Que el récord se haya producido en agosto muestra hasta qué punto las temperaturas de la superficie marina se encuentran elevadas.

¿Por qué se están calentando tanto los océanos?

El récord no puede atribuirse a una sola causa. El calentamiento de los océanos está relacionado principalmente con el calentamiento global provocado por la acumulación de gases de efecto invernadero, pero en 2026 existe además un factor natural que está aportando calor adicional: El Niño.

Este fenómeno se caracteriza por un calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial y tiene efectos que pueden extenderse a distintas partes del planeta.

La situación también es seguida de cerca en Colombia. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó en junio que las condiciones de El Niño ya estaban presentes tanto en la atmósfera como en el Pacífico ecuatorial y estimó una probabilidad superior al 95 % de que estas condiciones se fortalecieran durante el segundo semestre de 2026 y persistieran hasta el primer trimestre de 2027.

El Ideam también calculó entonces una probabilidad del 63 % de que El Niño alcanzara una intensidad considerada “muy fuerte” entre noviembre de 2026 y enero de 2027, lo que podría ubicarlo entre los episodios de mayor magnitud observados desde 1950.

¿Qué puede pasar con las temperaturas en Colombia?

Uno de los principales efectos que puede sentir Colombia está relacionado con el aumento de las temperaturas y los periodos de menor disponibilidad de agua.

El comportamiento de El Niño puede favorecer condiciones más secas y cálidas en diferentes zonas del país. Esto no quiere decir que vaya a dejar de llover en toda Colombia ni que todas las regiones experimentarán exactamente el mismo comportamiento, pero sí aumenta el riesgo de déficit de lluvias, temperaturas elevadas y disminución de los niveles de algunos ríos y embalses.

El propio Ideam ha advertido que la disminución de las lluvias y el aumento de las temperaturas pueden reducir progresivamente los caudales de ríos y quebradas, afectar los niveles de embalses y reservorios y generar presión sobre la disponibilidad de agua para consumo humano, actividades agropecuarias y generación hidroeléctrica.

Por eso, el impacto no se limitaría a que las personas sientan más calor. Un periodo prolongado de altas temperaturas y menores precipitaciones también puede aumentar la presión sobre los recursos hídricos y sectores como la agricultura y la generación de energía.

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