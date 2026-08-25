Por: Canal Uno

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La Policía Nacional Bolivariana detuvo en Caracas a Omilfer Peña Muñoz, un pastor evangélico colombiano que era buscado por las autoridades de su país y sobre quien pesa una condena de casi 17 años de prisión por delitos sexuales contra su hija, quien era menor de edad cuando ocurrieron los hechos.

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La captura se produjo durante la noche del viernes 21 de agosto, en medio de un dispositivo de seguridad adelantado por funcionarios de la PNB en la parroquia Coche. Los uniformados detuvieron a un hombre que se movilizaba en motocicleta y procedieron a verificar sus documentos.

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Durante la revisión, el detenido presentó una cédula venezolana a nombre de Jorge Luis De Lima Hernández. Sin embargo, los agentes habrían detectado inconsistencias en la fotografía y la firma del documento.

De acuerdo con los reportes, el hombre reconoció que la identificación estaba alterada y que presuntamente pretendía utilizarla para tramitar otros documentos en Venezuela. Las verificaciones posteriores permitieron establecer que su verdadera identidad sería la de Omilfer Peña Muñoz, ciudadano colombiano oriundo de Neiva, Huila.

Peña Muñoz se desempeñaba como pastor evangélico en Colombia. El 9 de diciembre de 2021, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva lo condenó a 203 meses de prisión, una pena equivalente a casi 17 años, por delitos sexuales agravados cometidos contra una menor de 14 años.

Según la información judicial, la sentencia lo declaró responsable de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados. Tras conocer la decisión, el hombre habría evadido a las autoridades y posteriormente ingresado a Venezuela bajo otra identidad.

Quedó a disposición de la Fiscalía venezolana

Luego de confirmar las presuntas irregularidades en la documentación, los funcionarios trasladaron a Peña Muñoz y lo dejaron a disposición del Ministerio Público de Venezuela. En ese país deberá responder inicialmente por los delitos relacionados con la falsificación y el uso de documentos presuntamente alterados.

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El caso también podría activar mecanismos de cooperación judicial entre Venezuela y Colombia. Las autoridades de ambos países deberán determinar el procedimiento correspondiente para establecer si el detenido será entregado a Colombia, donde debe cumplir la condena impuesta por la justicia.

Por ahora, no se ha informado una fecha para su eventual traslado. Peña Muñoz permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas mientras avanzan las actuaciones sobre su identidad, la documentación que utilizaba y su situación judicial en Colombia

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