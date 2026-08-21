Por: Testigo Directo

Programa de investigación periodística emitido en treinta y cinco canales de televisión en el mundo. Con su slogan: historias diferentes, Testigo Directo se convierte en uno de los magazines periodísticos independientes de reconocimiento en la televisión estadounidense y colombiana, como entre los cibernautas. Visitar sitio

La historia de Andrea comenzó lejos de una celda. Según su relato, comenzó con una relación sentimental en la que depositó confianza y terminó convertida en una pesadilla judicial. Su pareja, una patrullera de la Policía, la habría engañado para recibir y cobrar giros relacionados con una extorsión. Andrea desconocía completamente el alcance de la operación delictiva en la que estaba siendo involucrada.

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El resultado fue devastador: terminó procesada y condenada, y pasó una parte de su vida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. Dentro del penal, la víctima enfrentó torturas, abusos y situaciones de extrema vulnerabilidad.

Andrea sostiene que dentro del centro penitenciario encontró una realidad desgarradora. Su testimonio detalla agresiones constantes y una presunta complicidad institucional que permitió la prolongación de estas vulneraciones. Por su gravedad, estas acusaciones requieren contraste con documentos oficiales, testimonios adicionales y la respuesta formal del INPEC.

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Las consecuencias personales del encierro traspasaron el expediente judicial. La reclusión y las experiencias que describe dejaron secuelas en su salud y terminaron afectando uno de sus proyectos más íntimos: el sueño de convertirse en madre. Lo que para otras personas podría ser un capítulo cerrado tras recuperar la libertad, para Andrea continúa siendo una historia marcada por las preguntas, las pérdidas y las heridas que asegura llevar consigo.

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El caso plantea serios interrogantes sobre la manipulación de la confianza para involucrar a inocentes en delitos. Asimismo, cuestiona la efectividad de los mecanismos de protección para las mujeres privadas de la libertad en Colombia.

Andrea comparte su testimonio para. Su historia retrata el tránsito de una mujer engañada por alguien cercano, que pagó una condena ajena y enfrentó circunstancias que cambiaron su vida para siempre.

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