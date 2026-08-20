El ataque ocurrió el miércoles 19 de agosto, alrededor de la 1:30 p. m., dentro del CAI del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá.

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Un hombre en condición de habitabilidad de calle ingresó al lugar y atacó con un cuchillo a un subintendente de la Policía, causándole varias heridas en la cabeza, el cuello y otras partes del cuerpo.

De acuerdo con líderes comunitarios, el agresor era conocido en el sector porque frecuentaba parques, espacios públicos y diferentes lugares del barrio. También señalaron que consumía estupefacientes.

La comunidad manifestó preocupación por el riesgo que representaba su presencia, especialmente debido a la cercanía de un colegio y otros sitios frecuentados por niños y adultos mayores.

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Durante el ataque, el uniformado logró reaccionar y neutralizar al agresor, quien murió a pocos metros del CAI.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas que rodearon el hecho y buscan establecer qué motivó al hombre a ingresar al puesto policial y atacar al uniformado.

Pese a la gravedad de las heridas, el policía sobrevivió al ataque. Recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta. El caso generó preocupación entre los habitantes del barrio por la violencia del episodio y por la seguridad en los alrededores del CAI.

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