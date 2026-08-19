Por: Caracol TV

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Usuarios de Transmilenio tendrán una nueva opción para movilizarse por la avenida Caracas. La empresa anunció que en agosto comenzará a operar la estación Calle 72, construida como parte de las intervenciones asociadas a la Línea 1 del Metro de Bogotá. La puesta en servicio de esta infraestructura estará acompañada por el cierre definitivo de la estación Calle 76, que hasta ahora se mantenía en funcionamiento en este tramo de la troncal Caracas Centro. Según indicó Transmilenio, la nueva estación se convertirá en la segunda estación definitiva habilitada en la troncal Caracas Centro durante el desarrollo de estas obras.

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Su operación busca mantener las alternativas de transporte para las personas que utilizan diariamente este corredor, por el que “se realizan hasta 410.000 viajes cada día”. “Esta obra ha significado grandes retos para mantener el servicio a nuestra comunidad usuaria. La estación Calle 76 es la última estación en cerrar sobre este importante corredor, lo que representa un avance significativo en el desarrollo de las obras. Gracias a la coordinación con la Empresa Metro, hemos logrado que los trabajos avancen, minimizando al máximo el impacto en la operación”, aseguró Jaime Enrique Monroy, subgerente de Operaciones de Transmilenio.

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Estación Calle 72 de Transmilenio: ¿cuándo comienza a funcionar?

La nueva estación Calle 72 entrará en operación el sábado 22 de agosto de 2026. Su apertura se realizará de manera simultánea con el cierre de la estación Calle 76. El cambio implica que quienes acostumbraban utilizar Calle 76 deberán modificar sus recorridos y considerar las estaciones disponibles en el sector. Entre las alternativas señaladas por Transmilenio están la nueva estación Calle 72 y Héroes – Colmena Seguros. También se podrá utilizar la estación Polo, ubicada en la troncal Calle 80. La modificación responde a la necesidad de liberar el espacio de la estación Calle 76 para continuar con las obras de la Línea 1 del Metro.

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La infraestructura contará con tres vagones y dos accesos – cada uno con su respectiva taquilla -, “diseñados para ofrecer una mejor experiencia de viaje y una operación más segura”. Cada vagón tiene una longitud de 90 metros y las tres estructuras están conectadas mediante una pasarela central; la estación tiene una longitud de 383 metros, mientras que las zonas destinadas al abordaje tienen un ancho de ocho metros. Otro de los elementos incorporados son las puertas automáticas “fabricadas con materiales de alta resistencia y durabilidad. Además, incorporan un sistema de bloqueo que impide su apertura no autorizada, tanto desde el interior como desde el exterior”.

¿Qué servicios de Transmilenio paran en la estación Calle 72?

Con la apertura de Calle 72 se habilitarán 18 servicios de Transmilenio. Estos permitirán conexiones con diferentes troncales y zonas de Bogotá, entre ellas Calle 80, Américas, Eje Ambiental, Carrera 10, Caracas Sur, Suba, NQS Sur, Norte y Calle 26. La lista de servicios que estarán disponibles en los tres vagones incluye:

6 y 8, en ambos sentidos.

D24.

F60.

J24.

L18.

A60.

A52.

C15.

G52.

H15.

H75.

B18.

B23.

B75.

K23.

¿Qué estaciones de la troncal Caracas han cambiado por las obras del Metro?

Las obras de la Línea 1 del Metro han generado diferentes modificaciones en la operación de Transmilenio a lo largo de la troncal Caracas Centro. De acuerdo con la información entregada por Transmilenio, 12 de las 14 estaciones existentes en el tramo comprendido entre Calle 76 y Hospital han tenido cierres temporales durante el desarrollo del proyecto. Entre las estaciones que han sido cerradas temporalmente se encuentran:

Hospital.

Tercer Milenio.

Calle 19.

Calle 22.

Calle 26.

Avenida 39.

Calle 45.

Marly.

Calle 57.

Calle 63.

Flores.

Calle 72.

Avenida Jiménez, con cierre total únicamente del ramal Caracas.

(Lea también: Cierres de carriles en la carrera séptima de Bogotá por obras entre calles 102 y 116 desde agosto de 2026)

Para reducir el impacto de estas modificaciones en los desplazamientos, Transmilenio ha puesto en funcionamiento diferentes estaciones temporales ubicadas cerca de los puntos que fueron cerrados. Los puntos temporales corresponden a:

Temporal Avenida Jiménez.

Temporal Calle 22.

Temporal Calle 34.

Temporal Avenida 39.

Temporal Marly.

Temporal Calle 57.

Temporal Flores.

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