Por: Portal Bogotá

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Las obras de infraestructura en la carrera séptima de Bogotá, impulsadas por el proyecto ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, avanzan con el objetivo de mejorar la movilidad y calidad de vida de la ciudadanía. De acuerdo con la información compartida en el portal oficial de la Alcaldía, a partir del viernes 21 de agosto de 2026, se implementarán nuevos cierres de carril en la carrera séptima, específicamente entre las calles 102 y 116, en la localidad de Usaquén. Esta medida tiene la autorización de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y tendrá una vigencia de aproximadamente 12 meses, operando de manera continua las 24 horas, para permitir el desarrollo de las obras en este importante corredor vial.

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Durante este período, la carrera séptima mantendrá dos carriles de circulación por sentido, a pesar del cierre de un carril adicional por cada dirección. Esta estrategia tiene como propósito mitigar el impacto sobre el flujo vehicular, permitiendo a quienes deben transitar por el sector continuar sus desplazamientos, al tiempo que se recomienda planificar los recorridos y tener en cuenta los desvíos y cambios temporales en los paraderos.

Para quienes se movilizan de norte a sur, los vehículos utilizarán los dos carriles habilitados en las calzadas occidentales, mientras que en el sentido sur-norte, la circulación se mantendrá por la calzada oriental, con ajustes entre calzadas rápida y lenta según avance la obra. Los giros permitidos durante este periodo incluyen, en sentido norte-sur, los giros a la izquierda en las calles 112 y 109 hacia el oriente, así como giros a la derecha hacia el occidente; en sentido sur-norte se permitirá el giro a la izquierda en la calle 116 hacia occidente.

Se establecieron rutas alternas para evitar el área de la obra. De norte a sur, se recomienda transitar por la avenida calle 127 al occidente, carrera 11B Bis A al oriente, carrera 11 hacia el sur y calle 94 al oriente. De sur a norte, pueden usar la calle 94 al occidente, avenida carrera 15 y posteriormente carrera 9 hacia el norte, facilitando la planificación de recorridos para minimizar congestiones.

Las modificaciones no solo afectarán a conductores particulares; la obra también traerá cambios en los paraderos de rutas del sistema TransMilenio. Según la información oficial, varios paraderos serán reubicados de manera provisional, con desplazamientos que van desde 20 hasta 140 metros, para permitir la continuidad de las actividades de obra sin interrumpir el servicio a los usuarios.

TransMilenio recomienda planificar viajes con anticipación usando la aplicación TransMiApp y mantener recargada la tarjeta tullave. Igualmente, la Secretaría Distrital de Movilidad insiste en que peatones y ciclistas podrán seguir utilizando la infraestructura existente, siempre atendiendo la señalización y las recomendaciones del personal en vía para transitar con seguridad y precaución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los desvíos establecidos para evitar la zona de obras en la carrera séptima?

Los desvíos recomendados para los conductores que buscan evitar la carrera séptima entre calles 102 y 116 permiten optimizar la movilidad en la zona. Quien transite de norte a sur debe tomar la avenida calle 127 hacia el occidente, retornar al oriente por la carrera 11B Bis A, seguir por la carrera 11 al sur y luego tomar la calle 94 al oriente para retomar la carrera séptima. De sur a norte, la ruta alterna consiste en usar la calle 94 hacia el occidente, avenida carrera 15 al norte y luego carrera 9 al norte.

¿Qué cambios se implementarán en los paraderos de TransMilenio ubicados en el corredor de la carrera séptima?

Durante la ejecución de las obras, los paraderos de varias rutas de TransMilenio serán trasladados de forma provisional. Algunos serán desplazados entre 20 y 140 metros de sus ubicaciones originales, otros serán unificados y reubicados en puntos sobre el costado oriental o el separador lateral de la carrera séptima. Estos cambios buscan minimizar las afectaciones en la prestación del servicio mientras se adelantan las intervenciones de infraestructura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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