Por: El Espectador

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La zona oriental de Bogotá se prepara para una nueva etapa de cambios viales que afectan directamente la Carrera Séptima, uno de los corredores más importantes de la ciudad. Según la información entregada por la Secretaría Distrital de Movilidad, a partir del 21 de agosto se implementará el cierre de un carril en cada sentido en el tramo comprendido entre las calles 102 y 116. Esta medida, que se extenderá durante aproximadamente un año, tiene como objetivo facilitar las obras programadas, aunque la circulación total de vehículos no quedará suspendida en este sector, pues continuarán habilitados dos carriles por cada sentido de la vía.

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Respecto a la movilidad durante las obras, la misma Secretaría de Movilidad aclaró que, en sentido norte-sur, los vehículos utilizarán los dos carriles ubicados en las calzadas occidentales, mientras que en sentido sur-norte se mantendrán dos carriles activos en la calzada oriental. Sin embargo, la disposición entre calzadas rápida y lenta podrá variar dependiendo del progreso de los trabajos. Los conductores deberán permanecer atentos a estos ajustes, que podrían modificarles el paso habitual.

En cuanto a los giros, se mantendrán varias opciones importantes para el flujo vehicular. Quienes se desplacen de norte a sur podrán girar a la izquierda hacia el oriente en las calles 112 y 109, y aquellos que transiten de sur a norte podrán hacer el giro a la izquierda hacia la calle 116, sentido occidente. Además, seguirá permitiéndose el giro a la derecha hacia el occidente para los conductores en sentido norte-sur.

Para quienes buscan evitar este tramo en obra, la Secretaría recomendó rutas alternas. Una de las alternativas para sentido norte-sur es tomar la avenida calle 127 al occidente, retornar por carrera 11B Bis A al oriente, avanzar por carrera 11 hacia el sur y luego tomar la calle 94 al oriente para reincorporarse a la Carrera Séptima. En sentido contrario, se sugiere utilizar la calle 94 hacia el occidente, luego la carrera 15 hacia el norte y finalmente la carrera 9 hacia el mismo sentido.

Las modificaciones también afectan la operación de Transmilenio, el sistema de transporte público masivo de la ciudad. Varias estaciones sobre la Carrera Séptima serán trasladadas temporalmente, como los paraderos denominados 113B01 y 113A01, que se ubicarán 70 metros al norte de la calle 102. Además, otros puntos de parada serán unificados en sitios provisionales, ejemplificado por los paraderos BD-052A y BD-053A, ahora funcionará uno solo a 85 metros al norte de la calle 109. Transmilenio recomendó a sus usuarios planear el viaje, usar la aplicación TransMiApp y consultar los canales oficiales para mantenerse informados sobre cambios futuros.

La Secretaría Distrital de Movilidad hizo un llamado a conductores, peatones, ciclistas y pasajeros a seguir la señalización establecida y las orientaciones del personal de tránsito, buscando que las obras se desarrollen con la menor afectación posible para la ciudadanía.

¿Cuáles serán los desvíos y rutas alternas disponibles durante las obras en la Carrera Séptima?

Durante el cierre de carriles por las obras en la Carrera Séptima, la Secretaría Distrital de Movilidad sugirió rutas alternas tanto para el tránsito en sentido norte-sur como sur-norte. Entre las principales recomendaciones destacan el uso de la avenida calle 127, carrera 11, calle 94 y carreras 15 y 9. Estas rutas buscan aliviar la congestión y facilitar el flujo vehicular mientras avanza la intervención vial.

¿Cómo impactarán las obras en la Carrera Séptima el servicio de Transmilenio?

Las obras obligarán a trasladar y unificar varios paraderos de Transmilenio en la Carrera Séptima. Entre los ajustes principales resalta el traslado de paraderos a puntos provisionales, la unificación de otros y el cambio de ubicación de diversas estaciones. Por ello, Transmilenio recomendó a los usuarios planear anticipadamente sus recorridos y estar pendientes de actualizaciones en canales oficiales y en la aplicación TransMiApp.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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