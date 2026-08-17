Por: Portal Bogotá

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El 17 de agosto se celebra el Día Mundial del Peatón, una fecha dedicada a concientizar sobre la seguridad vial y la importancia de proteger a quienes se movilizan a pie. Esta conmemoración internacional tiene origen en el primer fallecimiento registrado de una persona que caminaba en una vía pública, ocurrido en Londres en 1896. En Bogotá, esta jornada tiene un significado especial, pues en lo que va de 2024 ya se reportan 207 peatones fallecidos, cifra que demuestra la urgente necesidad de fortalecer la seguridad en las calles y consolidar una cultura de respeto y cuidado para todos los actores viales, según datos de la administración distrital.

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La ciudad capital ha asumido el compromiso de mejorar las condiciones de quienes caminan como parte esencial de la movilidad. De acuerdo con cifras compartidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, entre julio de 2024 y octubre de 2025 se han impulsado diversas acciones, coordinadas por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV). Destacan la intervención de 3.300 pasos peatonales, la instalación de 167 resaltos parabólicos diseñados para disminuir la velocidad en importantes corredores y vías locales, y la semaforización de 92 intersecciones, optimizando tiempos y fases para beneficiar a peatones y ciclistas. Adicionalmente, 253 paraderos de buses mejoraron su accesibilidad, favoreciendo principalmente a personas con discapacidad o movilidad reducida.

Estas medidas forman parte de la Política Pública del Peatón, que establece una hoja de ruta para consolidar una Bogotá más amigable y segura para quienes caminan, con la colaboración de entidades del sector movilidad y aliados internacionales, como la iniciativa C40 Cities a través de su Programa de Acción por el Clima Urbano (UCAP).

El esfuerzo por una ciudad caminable también se evidencia en metas específicas: durante el actual periodo administrativo, Bogotá proyecta conservar más de 1,1 millones de metros cuadrados de red peatonal, construir 417.000 metros cuadrados de espacios públicos incluyentes y recuperar 30.000 metros cuadrados para la movilidad activa. El objetivo es garantizar desplazamientos seguros y accesibles para todos, incluidas personas con discapacidad visual o movilidad reducida.

Aunque el Día Mundial del Peatón se conmemora internacionalmente cada 17 de agosto, Bogotá institucionalizó, mediante el Acuerdo 668 de 2017, una jornada distrital propia: el segundo domingo de noviembre de cada año. Durante este día, la ciudad promueve actividades educativas, recreativas y culturales orientadas a la movilidad sostenible, la cultura ciudadana y la seguridad vial, recordando que la protección para quienes se desplazan a pie es un esfuerzo permanente

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acciones que Bogotá ha implementado para proteger a los peatones en 2024?

Durante 2024, Bogotá, bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), llevó a cabo importantes intervenciones: mejoró 3.300 pasos peatonales, instaló 167 resaltos parabólicos para controlar la velocidad, semaforizó 92 intersecciones y adecuó 253 paraderos de buses para mejorar la accesibilidad. Estas acciones buscan fortalecer la seguridad y accesibilidad de peatones en toda la ciudad.

¿Qué diferencia hay entre el Día Mundial del Peatón y el Día Distrital del Peatón en Bogotá?

El Día Mundial del Peatón se celebra cada 17 de agosto y su enfoque es global, mientras que el Día Distrital del Peatón, establecido por el Acuerdo 668 de 2017, se conmemora en Bogotá el segundo domingo de noviembre. Esta jornada distrital está enfocada en promover actividades culturales, educativas y deportivas para sensibilizar sobre seguridad vial, movilidad sostenible y cultura ciudadana en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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