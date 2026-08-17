Por: Portal Bogotá

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La lucha permanente contra la criminalidad en Bogotá sigue generando resultados bajo la estrategia integral de seguridad 'Bogotá Camina Segura'. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, la Policía Metropolitana logró la captura de un hombre de 44 años en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital, después de que los uniformados identificaran irregularidades en la placa de la motocicleta que conducía. Durante una actividad rutinaria de registro, control y verificación de vehículos en el barrio Perdomo, los agentes detectaron que la motocicleta circulaba con la placa levantada, hecho que despertó sospechas y motivó su detención inmediata para la respectiva verificación tanto del vehículo como de su conductor.

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Según la Policía de Bogotá, el apoyo del grupo de automotores fue fundamental para resolver las dudas. Al realizar la consulta de los datos, se encontraron inconsistencias entre la información registrada y la placa que portaba la motocicleta, lo que llevó a descubrir que el vehículo tenía un reporte vigente por hurto, registrado en el año 2025. Según las autoridades, este hurto se habría cometido bajo la modalidad de atraco. Ante tal evidencia, el conductor fue capturado en flagrancia por el delito de receptación, es decir, por poseer o trasladar objetos que provienen de un hurto.

La motocicleta fue recuperada y puesta a disposición de la autoridad competente, encargada de continuar los procedimientos judiciales pertinentes. Además, durante el proceso de verificación, se estableció que el hombre capturado tenía antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, lo que añade gravedad al caso y evidencia reincidencia en comportamientos delictivos.

La Policía de Bogotá destacó que estos operativos de control, registro y verificación en las diferentes localidades de la ciudad continuarán, con el objetivo de prevenir el hurto de automóviles y facilitar la recuperación de vehículos que han sido reportados como robados. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo, utilizando la Línea de Emergencias 123, ya que la denuncia ciudadana es clave para el éxito de los procesos investigativos y la seguridad en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la estrategia 'Bogotá Camina Segura' para combatir el hurto de vehículos en la ciudad?

La estrategia 'Bogotá Camina Segura' implementa acciones integrales de seguridad, como controles y verificación de vehículos en distintas zonas de la ciudad, con el fin de prevenir el hurto de automóviles y facilitar la recuperación de aquellos que han sido robados. Gracias a estos operativos desplegados por la Policía de Bogotá, se ha logrado identificar y capturar a personas implicadas en delitos relacionados con el robo y posterior uso de motocicletas y otros automotores.

¿Qué significa el delito de receptación y cuál fue el procedimiento tras la captura en Ciudad Bolívar?

La receptación es el delito que comete quien posee, traslada o comercia con objetos robados, como automóviles o motocicletas. En el caso registrado en Ciudad Bolívar, tras identificar que la motocicleta tenía un reporte de hurto reciente, la Policía capturó al conductor, recuperó el vehículo y lo dejó a disposición de la autoridad competente para continuar los procedimientos judiciales correspondientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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