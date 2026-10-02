Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ciudad de Ibagué presentará una modificación significativa en su movilidad este sábado 2 de octubre, según lo informó la Secretaría de Movilidad. El cambio responde a la realización de un evento masivo en el sector de Berlín, que concentrará gran cantidad de público y obligará a aplicar restricciones temporales en uno de los principales corredores viales de acceso a la ciudad. La medida afectará principalmente a quienes tienen planeado entrar a Ibagué durante el lapso en que se llevará a cabo la actividad.

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La Secretaría de Movilidad detalló que la restricción empezará a las 4:00 de la tarde y se extenderá hasta las 10:00 de la noche. El tramo específico donde se implementará el cierre corresponde a la Variante, justo a la altura del motel Venus, en las proximidades del centro de eventos donde se desarrollará el concierto de Luister, La Voz. El espectáculo está programado en el centro de eventos y espectáculos ubicado en el sector de Berlín, sobre la vía que conduce hacia El Totumo, generando un flujo atípico de asistentes y vehículos en la zona.

Frente a esta situación, las autoridades locales recomendaron a los ciudadanos planear con anticipación sus desplazamientos y prever rutas alternas. La principal restricción aplica para quienes se dirijan a Ibagué desde la Variante en dirección al sector de Mirolindo. Según Camilo Martínez, secretario de Movilidad, es importante que quienes buscan ingresar a la ciudad consideren rutas como el sector de La Cartagena, con conexión hacia la calle 25 y la Terminal de Transportes, o corredores como Arboleda Campestre, Casa de la Moneda y la zona del Aeropuerto. De acuerdo con la Secretaría, estas opciones ofrecerán alivio a quienes, por causa del cierre vial, deben modificar su recorrido habitual.

Por su parte, quienes necesitan salir desde Ibagué hacia El Totumo por el corredor de Mirolindo hacia El Néctar Arena tendrán el paso habilitado durante la vigencia de la restricción. De este modo, solo el tránsito de ingreso se verá afectado, mientras que la salida podrá realizarse con relativa normalidad. La Secretaría de Movilidad insiste en la importancia de mantenerse atentos a las indicaciones y programar el viaje evitando contratiempos, ya que la medida pretende garantizar seguridad y buen flujo durante la realización del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué habrá cierre vial en la Variante de Ibagué este 2 de octubre?

El cierre vial en la Variante de Ibagué este 2 de octubre responde a la realización de un concierto de Luister, La Voz, que se celebrará en el centro de eventos del sector de Berlín. La concentración de público y vehículos en la zona motivó que la Secretaría de Movilidad suspendiera el ingreso en ese corredor para facilitar el desarrollo seguro del evento.

¿Cuáles son las rutas alternas recomendadas para ingresar a Ibagué durante el cierre vial?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Ibagué, quienes deban ingresar a la ciudad durante la restricción podrán utilizar rutas alternas como el sector de La Cartagena con conexión a la calle 25 y la Terminal de Transportes, así como los corredores de Arboleda Campestre, Casa de la Moneda y la zona del Aeropuerto.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.