Por: El Espectador

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El Pacto Histórico, identificado como el principal partido de oposición, ha definido una estrategia política concreta para enfrentar las decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con información publicada por El Espectador, esta fuerza política de izquierda ha decidido apostar una vez más por la movilización social como eje central de su accionar, retomando el protagonismo en las calles que caracterizó su gestión y resistencia en el pasado reciente. Bajo el liderazgo de Gustavo Petro, expresidente, y de Iván Cepeda, quien ocupó el segundo lugar en las elecciones presidenciales, el Pacto buscará defender reformas clave como la pensional, la laboral y los acuerdos de entrega de tierras establecidos en los últimos años.

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Según las declaraciones de Iván Cepeda a El Espectador, los lineamientos para la oposición ya están en marcha. El senador remarcó que, aunque las manifestaciones populares no necesariamente son una respuesta al calendario electoral, tienen una justificación directa en las políticas impulsadas por el actual gobierno. Cepeda aseguró que “la gente va a salir a defender sus derechos y lo va a hacer de manera legítima”, anticipando así una movilización ciudadana como resultado de medidas tales como el uso de la aspersión aérea para combatir cultivos ilícitos, el incremento del uso de la fuerza pública en protestas y la exploración del fracking como técnica de extracción de hidrocarburos.

El Pacto Histórico, además de la movilización social, plantea recurrir al aparato judicial para frenar decisiones consideradas contrarias a los derechos fundamentales. En palabras de Cepeda, su bancada se enfocará en la demanda de decretos y acciones que, desde su perspectiva, vulneren la protesta social o los derechos democráticos. Para esto, recurrirían al Consejo de Estado, entidad que adquirió más protagonismo a raíz de la reciente derogatoria de un decreto que permitía a jueces revisar tutelas contra actos presidenciales.

Otra medida destacada es la creación del “Gabinete por la Vida”, que agrupará a exfuncionarios del gobierno Petro para vigilar las políticas impulsadas por los nuevos ministros bajo la administración de De la Espriella. Aunque las funciones de este gabinete aún no se encuentran del todo claras, se prevé que tengan como tarea ejercer un control político sobre las decisiones del Ejecutivo, en paralelo con el trabajo en las calles y las instancias judiciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué postura tiene el Pacto Histórico frente a las protestas sociales durante el gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con El Espectador, el Pacto Histórico considera que la movilización social es fundamental para defender los derechos ciudadanos ante las políticas del gobierno de Abelardo de la Espriella. Sus líderes han afirmado que apoyarán y acompañarán las manifestaciones legítimas, especialmente como reacción a medidas que perciben como restrictivas o que atentan contra derechos fundamentales.

¿Qué es el “Gabinete por la Vida” y cuál será su función?

El llamado “Gabinete por la Vida” consiste en un grupo de exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro que tendrán la misión de seguir de cerca las políticas implementadas por los ministerios del nuevo gobierno. Aunque todavía no se conocen todos sus detalles, este equipo buscará ejercer control político y funcionar como un cuerpo de vigilancia y crítica ante las nuevas decisiones del Ejecutivo.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.