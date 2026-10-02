El Gobierno anunció nuevas medidas de seguridad en Sucre luego de un Consejo de Seguridad en el que participaron autoridades locales y miembros de la Fuerza Pública. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó un refuerzo del pie de fuerza para enfrentar la presencia del Clan del Golfo en el departamento.

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El mandatario llegó a esta decisión después de una agenda que incluyó reuniones con autoridades regionales y el análisis de la situación de orden público en el territorio. El objetivo anunciado es afectar las estructuras ilícitas que tienen presencia en Sucre.

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Otra de las medidas anunciadas contempla esquemas de protección para los alcaldes del departamento que se encuentren en riesgo por las acciones de grupos armados ilegales. La decisión busca reforzar la seguridad de los funcionarios locales ante posibles amenazas.

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#EnDesarrollo Tras el consejo de seguridad en Sucre, el presidente Abelardo De La Espriella envió un mensaje a quienes delinquen en esta zona. “Este mensaje es para los cabecillas del Clan del Golfo, alias ‘Felipe’ y alias ‘Sebastián’. Vamos por ustedes, tienen fecha de… pic.twitter.com/GOMwTkgdAw — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 2, 2026

El mensaje que De La Espriella dirigió a dos cabecillas señalados de pertenecer al Clan del Golfo. “Este mensaje es para los cabecillas del Clan del Golfo, alias ‘Felipe’ y alias ‘Sebastián’. Vamos por ustedes, tienen fecha de expiración, van a saber lo duro que muerde el tigre. O se entregan o los vamos a dar de baja como en derecho corresponde”, afirmó el presidente.

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El Consejo de Seguridad contó con la participación de la gobernadora de Sucre, Lucy García, los alcaldes municipales y los comandantes del Ejército y la Policía.

El anuncio se suma a las acciones que el Gobierno ha planteado para reforzar la presencia de la Fuerza Pública en zonas donde operan estructuras criminales. En el caso de Sucre, las autoridades deberán definir la implementación de las medidas anunciadas durante la jornada.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.