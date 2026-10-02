El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo una videollamada con el ‘influencer’, productor y activista cristiano mexicano Samuel Adrián González Almaraz, días después de que este recuperara su libertad tras cumplir una sanción de 10 días de arresto en Colombia.

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La conversación fue compartida por ambos en sus redes sociales y tuvo como tema central el paso del mexicano por prisión y su postura frente a los tratamientos de afirmación de género en menores de edad.

Durante la llamada, De la Espriella le dijo que estaba contento porque el activista quedó libre y calificó de “injusto” el arresto que cumplió Adrián. Además, aseguró que el Gobierno respaldará el proyecto conocido como Ley Laura, Niños No Experimento, que busca prohibir determinados procedimientos médicos de afirmación de género en menores de edad.

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“Tu causa es la nuestra”, afirmó el mandatario durante la conversación, en la que también cuestionó las intervenciones relacionadas con la hormonización de menores.

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Por su parte, Samuel Adrián agradeció al presidente por el acompañamiento que, según dijo, recibió durante los días que permaneció detenido. El mexicano aseguró que se sintió seguro y destacó el trato que recibió por parte de la Policía.

“Le agradezco muchísimo el haber garantizado mi seguridad durante esos días que estuve arrestado. La verdad es que yo me sentí seguro. La Policía me trató muy bien”, expresó.

El ‘influencer’ también manifestó su admiración por las políticas de seguridad del Gobierno y elogió el trabajo que, según su percepción, ha adelantado el mandatario junto con la Policía y el Ejército.

¿Por qué arrestaron a Samuel Adrián en Colombia?

Samuel Adrián fue detenido el 13 de septiembre de 2026 en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, cuando llegó procedente de Panamá. La medida no correspondió a una captura por un proceso penal, sino al cumplimiento de una sanción judicial por desacato.

El caso se originó en una acción de tutela presentada por el endocrinólogo pediatra Mario Angulo, relacionada con contenidos del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’ y publicaciones posteriores en las que aparecía el médico. Según lo reportado sobre el proceso, un juez ordenó retirar determinados contenidos y, ante el incumplimiento de esa decisión, se impuso una sanción de 10 días de arresto y una multa de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

De la Espriella respaldó la Ley Laura

El presidente también reiteró durante la llamada su apoyo al proyecto de Ley Laura. La iniciativa corresponde al Proyecto de Ley 211 de 2026 del Senado y plantea prohibir en menores de edad determinados procedimientos de afirmación de género, entre ellos bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y algunos procedimientos quirúrgicos.

La propuesta todavía está en trámite en el Congreso y no se encuentra vigente como ley.

El respaldo del mandatario se suma a pronunciamientos previos del Gobierno sobre la iniciativa, mientras el caso de Samuel Adrián mantiene abierto el debate jurídico y político sobre los contenidos que difundió y la atención médica de menores de edad.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.