Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Samuel Adrián, reconocido creador de contenido de origen mexicano, fue detenido el domingo 13 de septiembre de 2026 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de que ingresara al país pese a estar al tanto de una orden judicial de arresto emitida por un juzgado de Cali. La Policía Nacional aclaró públicamente que la detención de Adrián no correspondía a una investigación penal ni a la comisión de un delito, sino que consistía en la ejecución de una sanción judicial por desacato.

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De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, la medida está relacionada con el contenido publicado por Samuel Adrián en el marco de su documental titulado ‘Colombia: Fábrica de Niños Trans’. Dicho material ha suscitado controversia por cuestionar procedimientos y protocolos sobre la afirmación de género en menores de edad, aunque es importante advertir que los argumentos expuestos representan las opiniones y posiciones del propio creador. En ningún caso deben entenderse como conclusiones establecidas en el ámbito científico o médico, según remarcan las mismas fuentes oficiales.

Antes de viajar a Colombia, Adrián reconoció en declaraciones hechas a la prensa que era consciente de la existencia de una orden judicial en su contra y que existía la posibilidad de ser detenido. Según lo expresado por él mismo, la decisión dictada contempla 10 días de arresto junto con una multa de 15 salarios mínimos mensuales. Tras su llegada a Bogotá, las autoridades procedieron con el cumplimiento efectivo de esta orden judicial.

La detención cobró rápidamente una fuerte connotación política. El presidente Abelardo de la Espriella se refirió al caso, señalando que el episodio debería abrir un debate nacional sobre los procedimientos médicos y jurídicos en menores. “Llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores”, afirmó De la Espriella a través de su cuenta en la red social X. El mandatario criticó también que decisiones de tanta trascendencia sean tomadas únicamente mediante acciones de tutela, protocolos administrativos o criterios jurisprudenciales; por ello, instó al Congreso de la República a discutir el tema en el plano legislativo.

Por su parte, Samuel Adrián manifestó que no ha cometido ningún delito y que no aceptará la decisión sin defender su postura. Aseguró que sus abogados en México y Colombia adelantarán acciones legales para proteger sus derechos, mientras la controversia avanza y el tema escala de las redes sociales al debate institucional.

¿Por qué fue detenido Samuel Adrián en Colombia?

La detención de Samuel Adrián en el aeropuerto El Dorado de Bogotá respondió al cumplimiento de una orden judicial por desacato emitida por un juzgado de Cali. Según información de la Policía Nacional, no se trató de una captura por delito ni por investigación penal, sino por incumplir una decisión judicial relacionada con el contenido publicado en su documental ‘Colombia: Fábrica de Niños Trans’.

¿Qué significa una sanción judicial por desacato?

Una sanción judicial por desacato se impone cuando una persona no cumple una orden emanada de un juez. En el caso de Samuel Adrián, la sanción incluye 10 días de arresto y una multa económica, según las declaraciones que él mismo entregó. Esta medida busca garantizar el respeto y cumplimiento de las decisiones de la justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.