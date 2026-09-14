Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la jornada de este lunes 14 de septiembre se vivieron momentos de alerta en Colombia debido a una secuencia inusual de movimientos telúricos. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre la ocurrencia de cinco sismos en las últimas horas, siendo el más significativo un temblor de magnitud 4,9 localizado en el municipio de Istmina, en el departamento de Chocó. Este movimiento, registrado en horas de la tarde, tuvo una profundidad estimada de 47 kilómetros, de acuerdo con los reportes oficiales del SGC, y despertó inquietud entre los habitantes de varias regiones.

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La situación alcanzó mayor notoriedad cuando, en apenas seis minutos, se detectaron tres temblores en el departamento del Chocó con magnitudes de 4,9, 4,1 y 4,4, respectivamente. Según la información del SGC, esta serie de sismos generó preocupación, especialmente en el occidente del país. En Cali, ciudad situada en el suroeste de Colombia, se reportó que varias personas evacuaron los edificios tras percibir el movimiento telúrico originado en el Chocó, aun cuando la distancia entre ambos puntos es considerable. Estas acciones preventivas se dieron en medio de la incertidumbre que suele provocar la seguidilla de temblores en tan poco tiempo.

A pesar de la intensidad y frecuencia de los sismos, el SGC enfatizó que, hasta el momento, no se han confirmado afectaciones graves como daños materiales mayores o víctimas. Las autoridades locales y nacionales continúan con el monitoreo y la recolección de información acerca de la percepción de los temblores en los distintos territorios, buscando tener claridad sobre el impacto real de este fenómeno.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró la invitación a la ciudadanía para que utilice la plataforma Sismos Sentidos. A través de esta herramienta oficial, las personas pueden reportar si han sentido los movimientos telúricos. La información consolidada allí es fundamental para determinar el alcance territorial y la percepción social de los sismos y ayuda a robustecer la respuesta de los organismos de gestión del riesgo.

Estos movimientos sísmicos, aunque no hayan causado afectaciones graves, evidencian la importancia de mantener la información actualizada y seguir los informes emitidos por fuentes oficiales como el SGC frente a eventos naturales de esta naturaleza.

¿Cuántos sismos se reportaron en Chocó y cuáles fueron sus magnitudes?

De acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano, en un lapso de tan solo seis minutos se registraron tres sismos en el departamento del Chocó con magnitudes de 4,9, 4,1 y 4,4 respectivamente, así como otros dos movimientos telúricos en la jornada, sumando cinco en total.

¿Qué acciones recomendó el Servicio Geológico Colombiano tras los sismos del 14 de septiembre?

El Servicio Geológico Colombiano recomendó a la ciudadanía reportar sus percepciones de los sismos en la plataforma oficial Sismos Sentidos, permitiendo así una mejor evaluación del alcance de los temblores y contribuyendo con la gestión del riesgo y la atención a posibles emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.