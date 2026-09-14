Por: Noticiero 90 minutos

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El fenómeno de El Niño profundiza la crisis de abastecimiento en la zona rural de Cali. De acuerdo con un reportaje de 90 Minutos, los efectos de este evento climático son notorios en La Buitrera, especialmente en la vereda El Otoño, donde la escasez de lluvias ha reducido drásticamente el caudal del río Lili. La situación ha forzado a Acuabuitrera, la empresa local de acueducto, a imponer racionamientos de agua de hasta cinco días continuos, afectando a cerca de 14.000 habitantes que dependen de esta fuente.

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El río Lili, que históricamente surtía un volumen suficiente para la comunidad rural, hoy enfrenta un nivel crítico que preocupa tanto a los usuarios como a los operadores del servicio. Álvaro Ortiz, integrante de la junta directiva de Acuabuitrera, expresó que “este río era uno que traía un buen volumen de agua y en este momento no tiene agua. El río se está secando, ya estamos llegando a las mínimas y toda la comunidad está preocupada”. Sus palabras reflejan la angustia generada por una fuente que, pese a contar con autorización ambiental para captar hasta 20 litros por segundo, hoy apenas permite extraer cerca de 4 litros por segundo, una cifra insuficiente para cubrir las necesidades de la población.

La disminución del caudal obligó a que la empresa adoptara turnos de distribución, priorizando diferentes sectores para tratar de repartir equitativamente el escaso recurso, una dinámica que, según Ortiz, no ha llegado aún a enfrentar el punto más duro del fenómeno de El Niño.

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) indicó que el impacto en el sistema de la zona urbana de Cali es distinto, pues allí el embalse de Salvajina regula y subsidia el caudal del río Cauca. Según Marco Antonio Suárez, director general de la CVC, el embalse se encuentra al 79 % de su capacidad y se espera que la etapa más rigurosa del fenómeno de El Niño se extienda hasta marzo, con el mayor impacto previsto entre octubre y diciembre.

Emcali, empresa municipal de servicios públicos, confirmó además que el río Meléndez está por debajo de los 300 litros por segundo, perjudicando el suministro de agua en las comunas 18 y 20, mientras que el río Cali también experimentó una reducción en su caudal, afectando la capacidad de respaldo para la red alta en la comuna 20.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño el abastecimiento de agua en La Buitrera, Cali?

El fenómeno de El Niño ha causado una importante reducción en el caudal del río Lili, principal fuente de agua para la zona rural de Cali, especialmente La Buitrera. La sequía disminuyó la captación permitida por Acuabuitrera de 20 a solo 4 litros por segundo, obligando a racionamientos prolongados que impactan a cerca de 14.000 habitantes, según reportó 90 Minutos.

¿Qué significa ‘caudal’ y por qué es relevante en la distribución de agua?

El término “caudal” se refiere a la cantidad de agua que fluye por un río o canal en un tiempo determinado, generalmente expresado en litros por segundo. Es fundamental en la distribución de agua porque determina la disponibilidad del recurso para abastecer a la población y la capacidad del sistema de acueducto para operar de manera eficiente.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.