Un momento de tensión y zozobra se vivió en la mañana de este lunes en la ciudad de Cali, luego de que un doble movimiento telúrico sacudiera gran parte del occidente del país y obligara a la evacuación preventiva de varios edificios altos en la capital del Valle del Cauca, entre los que se destacó el edificio de la Gobernación del Valle, situado en pleno centro de la urbe.

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De acuerdo con los reportes oficiales emitidos en tiempo real por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la actividad sísmica tuvo su epicentro en el municipio de Sipí, en el departamento del Chocó. El primer evento ocurrió exactamente a las 9:57 de la mañana, alcanzando una magnitud de 4.3 y una profundidad de 43 kilómetros, lo que provocó que la onda expansiva se sintiera con intensidad en diferentes departamentos de las regiones pacífica y andina.

Tan solo cuatro minutos más tarde, a las 10:01 de la mañana, un segundo movimiento sacudió la misma zona de Sipí, en el departamento chocoano. Este nuevo registro marcó una magnitud de 3.7 y una profundidad de 46 kilómetros, consolidando una secuencia de temblores consecutivos que alertó a la ciudadanía y activó de inmediato los protocolos preventivos de emergencia en varias ciudades intermedias y capitales del suroccidente colombiano. Según las primeras evaluaciones técnicas compartidas por los especialistas, estos sismos son considerados como réplicas naturales asociadas al fuerte terremoto que sacudió fuertemente al país el pasado 10 de agosto.

La fuerza con la que se percibieron los temblores en los pisos superiores de los edificios de Cali generó alarma inmediata entre los trabajadores, funcionarios y visitantes de edificaciones corporativas e institucionales. En estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial y gestión del riesgo, los brigadistas y cuerpos de socorro procedieron a ordenar la evacuación rápida de las instalaciones, concentrando a los ciudadanos en los puntos de encuentro establecidos mientras los ingenieros realizaban revisiones oculares preliminares.

Hasta el momento del cierre de este informe, los organismos de socorro, los cuerpos de bomberos y las secretarías de Gestión del Riesgo han confirmado que no se registran daños estructurales de consideración, personas lesionadas ni afectaciones críticas en la red vial o en los servicios públicos de la capital vallecaucana. No obstante, las autoridades locales y los comités regionales de emergencia mantienen el monitoreo constante de la situación y reiteraron a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y estar preparados ante la constante actividad tectónica que caracteriza el territorio nacional.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.