Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó de manera enfática ante el intento de acercamiento liderado por Julián Bedoya, exsenador y figura clave del movimiento Renovación Liberal. La respuesta presidencial fue contundente: De la Espriella negó cualquier tipo de alianza con ese sector liberal, dejando clara su postura al asegurar que bajo su gobierno “no hay ni habrá alianza politiquera con usted, con Renovación Liberal ni con ningún operador que confunda el Congreso con un mercado de puestos y prebendas: conmigo, NO”, palabras compartidas en sus redes sociales. El pronunciamiento surge tras la difusión de un video en el que Bedoya expresa su intención de respaldar al actual jefe de Estado, aunque ese sector político también integró la coalición de gobierno de Gustavo Petro. Un caso representativo es el de la senadora María Eugenia Lopera, destacada defensora del “Gobierno del Cambio”, quien apoyó reformas trascendentales como la de salud.

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De la Espriella profundizó su respuesta dirigiéndose a su equipo de gobierno, ordenando tanto al ministro del Interior, Rodrigo Lara, como a todo su gabinete, que está prohibido cualquier tipo de negociación clandestina o acuerdos para impulsar proyectos legislativos. Subrayó que las relaciones con el Congreso deben ser absolutamente transparentes, “sin transacciones ocultas, sin prebendas, sin cuotas o repartijas a cambio de votos y sin intermediarios”. Aseguró que cualquier funcionario que sugiera pactos en la sombra debe responder legal y públicamente.

El contexto de estas declaraciones se da después de un evento donde Bedoya promovió el respaldo político a De la Espriella dentro de Renovación Liberal. A pesar de haber apoyado previamente a Petro, Bedoya expresó que su postura es “no hago oposición, soy de gobierno”, defendiendo la idea de que el poder es necesario para solucionar problemas estructurales y destacando que “todos los presidentes son iguales”. Sin embargo, el mandatario refutó esa visión y reiteró que con su administración se acabó “el jueguito de ‘soy de gobierno para que me vaya bien’”, insistiendo en que su única alianza será con la ciudadanía y no con aliados políticos tradicionales.

Finalmente, De la Espriella prometió cumplir su palabra y evitar cualquier negociación de prebendas con el Legislativo, remarcando que su gestión con el Congreso será “transparente” y dirigida exclusivamente al bienestar popular, tal como lo prometió al momento de ser elegido.

¿Qué significa ‘prebendas’ en el contexto político?

En política, el término ‘prebendas’ hace referencia a beneficios, favores o cargos que se otorgan a cambio de apoyo político, como votos o respaldo en el Congreso, y suelen ser prácticas cuestionadas por fomentar la corrupción y el clientelismo.

¿Qué postura tiene Abelardo de la Espriella sobre las alianzas políticas en su gobierno?

De acuerdo con sus declaraciones, Abelardo de la Espriella rechaza tajantemente cualquier forma de alianza basada en intereses políticos tradicionales, prebendas o acuerdos ocultos, y sostiene que su única alianza legítima es con el pueblo y no con sectores o figuras políticas que esperen beneficios personales a cambio de respaldo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.