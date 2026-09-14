Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la judicialización de tres individuos acusados de formar parte de una red especializada en estafa y extorsión, que operaba desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota, ubicada en Bogotá. Entre los procesados se encuentran la esposa, el hijo y la hijastra de un interno que, según la investigación dirigida por el ente acusador, lideraba esta organización criminal desde el interior del establecimiento penitenciario. Esta red utilizaba tácticas sofisticadas, aprovechando la vulnerabilidad de los controles internos.

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De acuerdo con información obtenida por la Fiscalía, los reclusos, tras esquivar las restricciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), lograron acceder de forma ilegal a celulares, redes de datos y servicios financieros digitales. Con estas herramientas realizaban llamadas masivas a posibles víctimas distribuidas en distintas regiones del país, lo que ampliaba el rango de acción y dificultaba la detección de la actividad ilícita.

Además de las llamadas, se documentó otra modalidad delictiva basada en la creación de perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Usando estos perfiles, contactaban a hombres con la propuesta de ofrecer presuntos servicios sexuales. Las víctimas que caían en la trampa enviaban fotos íntimas, las cuales eran manipuladas para fabricar acusaciones graves ligadas a delitos sexuales. Según la Fiscalía, luego de conseguir un primer pago a través de la intimidación, las amenazas incrementaban para forzar nuevas transferencias de dinero.

El ente acusador detalló que gracias a estas acciones ilícitas la organización logró realizar 631.000 operaciones financieras, por un monto superior a 4.900 millones de pesos colombianos. El dinero, recibido por medio de billeteras digitales y cuentas de terceros, era retirado en efectivo y empleado para adquirir seis propiedades y cuatro vehículos situados en Bogotá, Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Viotá y Restrepo.

Igualmente, se determinó que parte del dinero era consignado en pequeñas sumas a Fabián Viracachá Ballén, alias El Don o Pluma, exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) condenado a 38 años de prisión. Se le señala de utilizar estos recursos para mantener el control del pabellón, facilitando la entrada y distribución de bebidas alcohólicas, drogas y otros artículos prohibidos. El proceso permitió capturar a varios familiares de Viracachá y presentarles cargos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad, recibiendo todos ellos medida de aseguramiento en centro carcelario, tal y como informó la Fiscalía.

¿Cómo operaba la red de estafa y extorsión desde la cárcel La Picota?

La red se valía de teléfonos celulares y servicios digitales que ingresaban ilegalmente a la cárcel para contactar a víctimas en todo el país. Utilizaban llamadas y perfiles falsos de mujeres en WhatsApp para ofrecer supuestos servicios sexuales, obtener fotos íntimas y luego extorsionar a sus víctimas exigiéndoles transferencias de dinero.

¿Qué delitos les imputaron a los capturados por la Fiscalía General?

La Fiscalía General les imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad, según su presunta implicación en los hechos investigados. Todos los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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