Por: El Espectador

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La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá abrió una convocatoria dirigida a micro y pequeñas empresas que deseen incluir en sus nóminas a personas mayores de 50 años. Este programa está orientado a facilitar el acceso y permanencia laboral de un grupo poblacional cuya experiencia y compromiso suelen ser subvalorados en el mercado laboral. El principal incentivo consiste en la entrega de COP 1.300.000 por cada contrato registrado y aprobado, suma que se abonará directamente a la empresa dentro del marco del programa Talento +50. La entidad distrital se encargará de comprobar la permanencia de los trabajadores beneficiados para asegurar la correcta implementación de la política.

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El número de contratos que pueden postularse varía según el tamaño de la empresa: hasta cinco por las microempresas y hasta diez en el caso de las pequeñas empresas. Es imprescindible que las unidades productivas postulantes cuenten con registro vigente ante la Cámara de Comercio de Bogotá, domicilio en la ciudad, matrícula mercantil activa y que postulen contratos de empleados que satisfagan las condiciones exigidas por la convocatoria. Solo podrán postularse trabajadores de 50 años o más que perciban salarios entre 1 y 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y cuenten con contratos laborales vigentes entre agosto y septiembre de 2026. El proceso de inscripción se realiza a través de la página web dispuesta por la Secretaría de Desarrollo Económico, y se exige que los empleos postulados se mantengan durante el periodo establecido.

Entre las restricciones, el beneficio no alcanza a empresas medianas o grandes, entidades públicas, patrimonios autónomos, empresas de servicios temporales respecto de trabajadores enviados en misión, ni a aquellas que participaron previamente en el programa Salvavidas al Empleo. La entidad aclaró que la inscripción no da derecho automático al incentivo: en caso de que los recursos resulten insuficientes, la prioridad será para quienes primero demuestren la permanencia de los trabajadores.

De acuerdo con la Agencia Distrital de Empleo (ADE), aunque las personas mayores de 50 años son remitidas frecuentemente a vacantes, su tasa de contratación se sitúa en solo 5,6 %, lejos del 26 % de los jóvenes. A pesar de ello, la Secretaría de Desarrollo Económico identificó que sectores como comercio, reparación de vehículos y actividades profesionales o técnicas se constituyen en los mayores empleadores de este grupo en Bogotá. El Observatorio de Empleabilidad y Emprendimiento del Adulto Mayor (OEEA) de la Universidad del Rosario explicó que la baja inclusión obedece a dificultades tecnológicas, adaptación al cambio, problemas de salud y falta de capacitación profesional. Aunque la disposición empresaria para publicar vacantes para adultos mayores es del 87,5 %, solo el 12,5 % cuenta con políticas específicas para su inclusión laboral.

¿Cuáles son los requisitos para que una empresa participe en el programa Talento +50 de Bogotá?

Las empresas deben estar registradas y tener domicilio en Bogotá, contar con matrícula mercantil activa y ser clasificadas como micro o pequeñas empresas. Además, deben postular contratos de trabajadores de 50 años o más, con salarios entre uno y tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, y garantizar que los puestos estén vigentes entre agosto y septiembre de 2026.

¿Por qué las personas mayores de 50 años enfrentan barreras para ser contratadas en Bogotá?

Según el OEEA de la Universidad del Rosario, los empleadores coinciden en que las principales barreras son dificultades tecnológicas, problemas de adaptación al cambio, factores de salud y falta de capacitación profesional, lo que limita las posibilidades de contratación a pesar del reconocimiento de su experiencia y compromiso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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