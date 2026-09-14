Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá implementó una actualización clave en los requisitos para los proyectos de vivienda, comercio, servicios, industria y dotacionales, así como para los instrumentos de planeación relacionados con movilidad en la ciudad. Según información oficial citada por la SDM, la principal novedad consiste en que los desarrollos urbanísticos no serán evaluados bajo los mismos parámetros: los requisitos ahora serán proporcionales al posible impacto sobre la movilidad, es decir, a mayor dimensión o efecto de un proyecto, mayores serán los análisis y acciones de mitigación exigidas.

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La nueva regulación modifica los parámetros de la Resolución SDM 132490 de 2023, buscando garantizar que los estudios exigidos respondan realmente al peso que cada proyecto pueda tener sobre la dinámica de tránsito y espacio público en el Distrito. De acuerdo con la SDM, el objetivo es adaptar las responsabilidades de mitigación a la magnitud de las construcciones y a la cantidad de desplazamientos que puedan causar, estableciendo una distinción clara entre proyectos de bajo y alto impacto.

Para el caso específico de vivienda, se establecieron cuatro franjas de requisitos. Los desarrollos de hasta 100 unidades no deben presentar estudios ni adoptar medidas adicionales de mitigación ante la SDM. Los proyectos con entre 101 y 510 unidades, o que generen entre 80 y 400 viajes diarios, deben adoptar acciones de mitigación tipo, pensadas para anticipar o disminuir efectos negativos en la movilidad y el espacio público durante la operación.

En un nivel más exigente se encuentran los proyectos entre 511 y 1.274 unidades de vivienda, o que generen entre 401 y 1.000 viajes: estos deberán presentar un estudio detallado de demanda y atención de usuarios. Este estudio debe analizar cómo serán resueltas las necesidades de desplazamiento, tanto de usuarios motorizados como no motorizados, procurando que se resuelvan en el interior del desarrollo y evitando sobrecargar el entorno.

Finalmente, los proyectos que superen las 1.275 unidades de vivienda y registren más de 1.000 viajes diarios necesitarán presentar un estudio avanzado de transporte y tránsito. Este documento debe contemplar el análisis de las condiciones viales actuales y futuras, considerando las necesidades de peatones, ciclistas, motociclistas y vehículos, así como la seguridad vial y el impacto total sobre la movilidad local.

Adicionalmente, la resolución contempla para los proyectos de mayor impacto la obligación de instalar sistemas tecnológicos automáticos o semiautomáticos de monitoreo del tránsito, fortaleciendo el control y seguimiento de las condiciones de movilidad en la zona de influencia.

La SDM recalca que estos cambios están diseñados para brindar criterios diferenciales en la evaluación del impacto sobre la movilidad y el espacio público, exigiendo a los responsables la adopción de medidas proporcionadas a la magnitud de cada intervención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para proyectos de vivienda en Bogotá según la SDM?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los requisitos varían según el tamaño del proyecto. Los de hasta 100 viviendas no requieren estudios de movilidad. Aquellos hasta 510 viviendas deben aplicar acciones de mitigación tipo. Si el desarrollo se sitúa entre 511 y 1.274 viviendas, debe presentar un estudio de demanda y atención de usuarios, mientras que los proyectos de 1.275 o más viviendas exigen un análisis integral de transporte y tránsito.

¿Qué son las acciones de mitigación y en qué casos se exigen a los proyectos de vivienda?

Las acciones de mitigación son medidas específicas adoptadas para prevenir o reducir impactos negativos que un proyecto pueda ocasionar sobre la movilidad y el espacio público. Estas acciones serán obligatorias para desarrollos que superen las 100 unidades de vivienda o generen más de 80 viajes diarios, incrementándose en complejidad según el tamaño y la demanda del proyecto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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