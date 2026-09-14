Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El próximo miércoles 16 de septiembre de 2026, la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal servirá de escenario para un evento significativo centrado en la diversidad y el saber ancestral: la jornada ‘Compartir de Saberes’. Este encuentro, de acuerdo con información oficial publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, está enfocado en resaltar los conocimientos indígenas y el trabajo colaborativo en torno al ají y la memoria femenina de la Amazonía. El evento tendrá dos momentos fundamentales a partir de las 2:00 p. m.: el primero, un conversatorio y el lanzamiento del libro interactivo ~Kii Rtkt Bare Hako, Las Madres de Semilla; el segundo, a las 3:00 p. m., un espacio de compartir y diálogo sobre el Proyecto Productivo de Ají, Bía Waiya, liderado por mujeres del territorio indígena del Río Pirá Paraná.

Sigue a PULZO en Discover

Al iniciar la jornada se presentará ~Kii Rtkt Bare Hako, una publicación que reúne los saberes ancestrales de la comunidad indígena Hee Yaia Keti Oka, reconocida por el Sistema de Conocimiento de los Jaguares de Yuruparí. Este libro busca visibilizar la sabiduría femenina y el papel crucial de las mujeres como guardianas de semillas, así como su influencia en la memoria viva, la fertilidad y la abundancia en la Amazonía. La publicación integra relatos orales, ilustraciones propias y narraciones en lengua, resultado de un proceso investigativo endógeno desarrollado durante más de ocho años. Este formato interactivo promueve una experiencia única en la que se entrelazan oralidad, identidad y memoria.

Posteriormente, el espacio se centrará en las múltiples dimensiones del ají: su importancia gastronómica, ritual y ancestral, así como su vínculo con las prácticas culturales y alimenticias de las comunidades indígenas. En este segmento, denominado ‘Compartir de saberes’, participarán Rosalía León y Juana Marín, lideresas indígenas Tatuyo y Barasano respectivamente, quienes compartirán las experiencias de las mujeres sembradoras de ají del Río Pirá Paraná. La actividad permitirá un intercambio entre las raíces indígenas y las preguntas de quienes asisten, promoviendo el reconocimiento y respeto de prácticas que sostienen la vida en el territorio.

El evento tendrá lugar tanto en la Sala Centro Aprende Intercultural como en la Sala LabCo, escenarios de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, concebidos para estimular la experimentación y el encuentro de saberes comunitarios. Según la información oficial, este tipo de iniciativas reflejan el compromiso por fortalecer la diversidad cultural desde el diálogo y la memoria viva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado del libro ~Kii Rtkt Bare Hako, Las Madres de Semilla y por qué es relevante en la memoria indígena?

El libro interactivo ~Kii Rtkt Bare Hako, Las Madres de Semilla, recoge y transmite los saberes ancestrales Hee Yaia Keti Oka, vinculados al papel de las mujeres como guardianas de la fertilidad, las semillas y la abundancia en las comunidades amazónicas. La relevancia de esta obra radica en su capacidad para preservar la memoria viva de las prácticas y conocimientos femeninos que sostienen el territorio, empleando la oralidad, ilustraciones y narraciones en lengua convertidas en un formato interactivo que refleja más de ocho años de investigación comunitaria.

¿Qué importancia tiene el Proyecto Productivo de Ají, Bía Waiya, en las comunidades del Río Pirá Paraná?

El Proyecto Productivo de Ají, Bía Waiya, liderado por mujeres del Río Pirá Paraná, representa una forma de conservar y compartir los conocimientos gastronómicos, rituales y ancestrales ligados al ají. Esta iniciativa contribuye a fortalecer los lazos entre la alimentación, la vida cotidiana y la dimensión cultural de las comunidades indígenas, visibilizando la sabia interacción entre la siembra, el territorio y la memoria colectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.