Por: Portal Bogotá

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El camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya comenzó para el deporte colombiano con la realización de los XIII Juegos Deportivos Suramericanos 2026, cuya nueva edición arrancó en Santa Fe, Argentina. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, la capital vuelve a tener un papel destacado en la delegación nacional: 70 deportistas del ‘Equipo Bogotá’, con 31 mujeres y 39 hombres, integran la representación de Colombia, que en total suma 415 atletas.

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La participación bogotana abarca 23 disciplinas, destacando la presencia mayoritaria en atletismo, natación, esquí náutico, patinaje y voleibol. Sin embargo, también hay representación en ajedrez, arquería, boxeo, karate, surf, tiro deportivo y triatlón. Dentro del grupo de quienes suenan como candidatos a ganar medallas de oro hay nombres como Isabella Forero (arquería), Lina Licona y Ronal Longa (atletismo), Óscar Rodríguez y Alfredo Quintana (bowling), Luis Rincón (BMX freestyle), Daniela Verswyvel (esquí náutico), Jasmín Pistelli y Sirena Rowe (natación), además de Gabriela Rueda, John Tascón y Santiago Vásquez (patinaje), por mencionar algunos, según Bogotá Mi Ciudad, mi Casa.

Uno de los atletas más esperados es Ronal Longa, considerado uno de los velocistas más rápidos de la región. Longa expresó: "Le tengo muchas ganas, y voy con todo. Es una revancha, porque hace cuatro años no pude correr. Viajé, pero me fracturé un dedo del pie y no pude competir. Quedé frustrado, por eso ahora voy tranquilo, en buena forma y quiero ganar".

La jornada inaugural se realizó en el Monumento a la Bandera de Rosario, el sábado 12 de septiembre, mientras que las primeras competencias incluyeron voleibol playa, boxeo, esgrima y natación, todas con participación de deportistas bogotanos. Colombia llega a estas justas como vigente subcampeón, con la meta de superar su propio récord y mantener la destacada posición continental. En la edición anterior, celebrada en Asunción, Paraguay (2022), el Distrito Capital aportó 75 deportistas y obtuvo 55 medallas: 13 de oro, 16 de plata y 26 de bronce. El reto este año es igualar o superar ese palmarés, fortaleciendo el papel de Bogotá como semillero del deporte nacional.

El listado completo de participantes de Bogotá, publicado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), incluye atletas en deportes individuales y de conjunto. La ceremonia de entrega de la bandera nacional simbolizó el compromiso de estos jóvenes con el país y su ambición de dejar en alto los colores de la capital en competencias internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles deportistas de Bogotá participarán en los Juegos Suramericanos 2026?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) divulgó la lista de 70 deportistas del ‘Equipo Bogotá’ que representarán a la ciudad en los XIII Juegos Deportivos Suramericanos 2026. Estos atletas competirán en disciplinas como atletismo, natación, esquí náutico, patinaje, voleibol, ajedrez, boxeo y muchas más, demostrando la diversidad y calidad del talento bogotano presente en el ciclo olímpico regional.

¿En qué disciplinas Bogotá tendrá mayor presencia en los Juegos Suramericanos 2026?

Según la información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la mayor cantidad de deportistas bogotanos se destaca en atletismo, natación, esquí náutico, patinaje y voleibol para la edición 2026 de los Juegos Suramericanos. A pesar de la variedad de disciplinas, estos deportes concentran el grueso de los representantes del Distrito Capital, mostrando la solidez de Bogotá en pruebas tanto individuales como de conjunto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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