Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

El Bayern Munich logró una importante victoria en su visita al modesto Elversberg, imponiéndose 2-1 y manteniéndose a solo dos puntos de los líderes de la Bundesliga, de acuerdo con información de Noticias Caracol. El triunfo se gestó gracias a un gol sobre el final del internacional inglés Harry Kane, quien rompió su sequía goleadora en la liga alemana y demostró su capacidad para aparecer en momentos decisivos. Este resultado permitió a los bávaros conservar el contacto con los colíderes Friburgo y Borussia Dortmund, ambos con puntaje perfecto tras tres jornadas y así evitar despegarse de la pelea por el campeonato.

Sigue a PULZO en Discover

El enfrentamiento, disputado en la cancha del recién ascendido Elversberg, fue mucho más reñido de lo esperado. El Bayern Munich, ubicado en la cuarta posición tras acumular siete puntos, enfrentó resistencia de un rival que, aunque modesto, le complicó las acciones. En el desarrollo del juego, fue Lennart Karl quien abrió el marcador para los visitantes tras un buen centro por la izquierda de Ismael Saibari. Cabe mencionar que Saibari reemplazó al colombiano Luis Díaz en la alineación titular, decisión tomada por el entrenador Vincent Kompany para darle descanso al delantero.

Elversberg, que había logrado el empate antes del descanso a través de Cole Campbell, vio cómo el VAR (siglas en inglés de ‘Video Assistant Referee’, es decir, Asistente de Árbitro de Video) invalidaba su anotación por fuera de juego. La igualdad oficial llegó finalmente en el minuto 61, cuando Maurice Krattenmacher anotó con un potente remate desde fuera del área. Sin embargo, el protagonismo fue para Harry Kane, quien a los 72 minutos marcó el gol decisivo desde el interior del área, sellando la victoria para el Bayern Munich. Este fue el primer tanto de Kane en la temporada de Bundesliga, aunque ya había anotado previamente en la Champions League frente a Bodo/Glimt.

En el mismo contexto, el colombiano Luis Díaz ingresó en el segundo tiempo y disputó 25 minutos, sin lograr destacarse ni romper su sequía goleadora. Su compañero Jonas Urbig resaltó después del encuentro que Díaz "siempre trabaja duro" y expresó confianza en que pronto volverá a marcar, destacando el apoyo del grupo hacia el extremo colombiano.

Según palabras de Harry Kane, “así es el fútbol: a veces tienes que esperar más de lo que habrías imaginado”. El delantero también señaló que el Bayern aún no llega a su máximo rendimiento, pero enfatizó la importancia de ganar en una cancha complicada.

¿Cómo fue la actuación de Harry Kane en el partido entre Bayern Munich y Elversberg?

Harry Kane fue determinante en el triunfo del Bayern Munich al anotar el gol que definió el marcador 2-1 ante Elversberg. Este tanto no solo cortó su sequía goleadora en la Bundesliga, sino que también dio tranquilidad a su equipo para sumar tres puntos y seguir en la lucha por el título. Kane demostró su capacidad para resolver partidos y su buen desempeño fue resaltado tras el juego.

¿Por qué el gol del Elversberg fue anulado por el VAR en el partido contra Bayern Munich?

El primer gol de Elversberg fue invalidado tras la revisión del VAR debido a un fuera de juego del goleador Cole Campbell. El sistema VAR, que significa ‘Asistente de Árbitro de Video’, es utilizado para revisar jugadas dudosas y en este caso confirmó que la jugada no era válida, lo que impidió que el marcador se igualara antes del descanso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.