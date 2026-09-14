Por: Gol Caracol

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Sporting de Lisboa vivió un partido agridulce en la Liga de Portugal, al igualar 1-1 frente a Famalicão, un resultado que le hizo perder valiosos puntos en la lucha directa por la cima con Porto y Benfica. El protagonista ofensivo del compromiso fue el colombiano Luis Javier Suárez, quien marcó desde el punto penal para los 'verdiblancos'. Sin embargo, esa anotación no bastó y el duelo terminó en empate, lo que provocó el disgusto evidente del director técnico Rui Borges, según información publicada por Noticias Caracol.

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De acuerdo con la misma fuente, Rui Borges no dudó en señalar durante la rueda de prensa que la falta de concentración de sus jugadores fue clave para que el equipo no asegurara el triunfo en los minutos finales. El entrenador expresó textualmente: "Al final, fue el único ataque peligroso del Famalicão, aparte de la parada de Rui Silva en la primera parte. Nos faltó agresividad e intensidad para cerrar espacios. Fuimos demasiado permisivos. Y luego, la suerte que el Famalicão no había tenido en los últimos partidos, la tuvo hoy". Con estas declaraciones, Borges evidenció que el equipo perdió solidez defensiva en los instantes determinantes.

En su análisis, Borges detalló que Sporting de Lisboa tuvo unos primeros minutos positivos, pero fue perdiendo el control a medida que avanzaba el compromiso. "Empezamos bien los primeros 20 o 25 minutos, luego comenzamos a desmoronarnos y a fallar algunos pases innecesarios. En la segunda parte salimos con más calma, que era lo que buscábamos. Seguimos intentándolo y creando ocasiones, pero al final nos pitaron un penalti en una jugada", manifestó el entrenador, remarcando la irregularidad del equipo tanto en ataque como en defensa.

El estratega también abordó el planteamiento del rival y reconoció que, aunque no le sorprendió el enfoque de Famalicão, su equipo no pudo encontrar las soluciones necesarias. Según Borges, "El Famalicão no presiona mucho. Intentan limitar al rival en lugar de presionar. Sabíamos que se mantendrían en un bloque medio durante todo el partido, esperando un segundo balón para contraatacar. Siempre estuvimos bien en ese momento... Ese fue el único momento en que nos faltó esa energía defensiva y terminamos siendo penalizados. Tuvieron algo de suerte, porque Inácio, al intentar interceptar, desvió el balón a su propia portería, pero así es el fútbol y tenemos que mejorar".

Para cerrar, Borges afirmó que la igualdad fue producto de un hecho fortuito más que de virtudes del adversario: "No necesito dar explicaciones. El equipo tuvo una buena actitud y defendió bien. En el descanso, ni siquiera hablé del aspecto defensivo porque estábamos logrando neutralizar al Famalicão. El Famalicão acabó teniendo suerte", concluyó, refiriéndose a la jugada fortuita que determinó el empate.

¿Por qué Sporting de Lisboa no logró vencer a Famalicão en la Liga de Portugal?

Sporting de Lisboa no consiguió la victoria frente a Famalicão debido a la falta de concentración en los minutos finales, según el análisis realizado por su entrenador Rui Borges. Aunque el equipo empezó bien y logró crear ocasiones, errores defensivos y una jugada desafortunada, que resultó en un autogol, permitieron a Famalicão empatar el partido y dejar al conjunto lisboeta con un solo punto.

¿Qué opinó Rui Borges sobre el rendimiento defensivo de Sporting de Lisboa contra Famalicão?

Rui Borges consideró que el equipo tuvo una buena actitud y desempeño defensivo durante la mayor parte del encuentro. Sin embargo, fue crítico con el nivel mostrado en los minutos finales, señalando que su plantel fue demasiado permisivo y careció de agresividad para cerrar espacios. Destacó que el empate llegó tras una jugada aislada y fortuita, más que por méritos del rival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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