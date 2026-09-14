Se acerca Amor y Amistad y, con la fecha, también vuelve una pregunta que puede complicar a más de uno: ¿qué regalar?

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Encontrar un detalle que no termine guardado en un cajón puede ser especialmente importante cuando se trata de una pareja, amigo o familiar. Por eso, conocer sus gustos y aficiones puede convertirse en la mejor pista para elegir.

El running sigue tomando fuerza como actividad deportiva y de bienestar, y para quienes disfrutan salir a correr, unos buenos tenis son mucho más que un accesorio. Son parte fundamental de cada entrenamiento.

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Si esa persona especial ya tiene el hábito de correr o está comenzando a hacerlo, estas tres opciones de Adidas, Nike y Puma pueden servir como referencia para encontrar un regalo deportivo, útil y con diferentes rangos de precio.

Adidas Ultraboost 5.0: para quienes buscan amortiguación

Precio: $377.319 en Amazon.

El Adidas Ultraboost 5.0 puede ser una alternativa para regalar a una persona que disfruta correr y busca una zapatilla con características enfocadas en la comodidad.

El modelo cuenta con una construcción acolchada, suela de caucho y cierre de cordones. Está diseñado para correr en carretera y caminadora, mientras que su corrección de pisada es neutral.

Su puntera es redonda y el diseño está pensado específicamente para actividades de running.

Puede ser una opción para: corredores que suelen entrenar en carretera o caminadora y valoran una sensación acolchada durante sus recorridos.

Nike Vomero 18: una opción para quien prioriza la transpirabilidad

Precio: $461.000 en Amazon

Si el regalo está pensado para alguien que sale a correr con frecuencia, el Nike Vomero 18 es otra alternativa para considerar.

Su parte superior está fabricada en malla, un material diseñado para favorecer la transpirabilidad. Tiene suela de caucho, puntera cerrada y cierre mediante cordones.

El modelo presenta un diseño clásico en negro, blanco y tono leche de coco, por lo que combina su función deportiva con una estética sencilla.

Puede ser una opción para: quienes buscan unos tenis para correr con una parte superior de malla y un diseño deportivo que pueda combinarse fácilmente.

PUMA Máxima Pro: el regalo más económico de la selección

Precio: $197.577 en Amazon — 30 % de descuento

Para quienes tienen un presupuesto más ajustado, el PUMA Máxima Pro es el modelo de menor precio de esta selección y, además, aparece con un 30 % de descuento.

Una de sus principales características está en la entresuela ProFoam, diseñada para proporcionar aterrizajes suaves, rebote y comodidad durante las carreras. También incorpora una suela ProTread de longitud completa para ofrecer tracción en diferentes superficies, desde calles hasta recorridos en parques.

La parte superior de malla favorece el flujo de aire y cuenta con superposiciones estructuradas para proporcionar soporte. Además, al menos el 30 % de los materiales de la parte superior son reciclados.

Puede ser una opción para: quienes buscan unos tenis para entrenamiento diario y quieren mantener el presupuesto por debajo de los $200.000.

¿Cuál regalar en Amor y Amistad?

La elección puede depender tanto del presupuesto como de la forma en que la persona suele entrenar.

El PUMA Máxima Pro es el más económico de los tres y actualmente tiene un 30 % de descuento, por lo que puede ser una alternativa para quienes quieren hacer un regalo relacionado con el running sin acercarse a los $400.000.

El Adidas Ultraboost 5.0 está en un punto intermedio y cuenta con una construcción acolchada para correr en carretera o caminadora.

Por su parte, el Nike Vomero 18 es el de mayor precio de la selección y destaca, entre sus características suministradas, por su parte superior de malla diseñada para favorecer la transpirabilidad.

En una fecha como Amor y Amistad, donde muchos buscan un regalo que realmente pueda utilizar la otra persona, conocer sus gustos puede ser la mejor estrategia. Si el running ya hace parte de su rutina, unos tenis pueden convertirse en un detalle que acompañe muchos kilómetros después de septiembre.

Los precios corresponden a la información suministrada y pueden cambiar según talla, color, disponibilidad o promociones de Amazon.

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