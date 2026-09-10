Los turistas que ingresen por vía aérea contarán con un seguro médico con una cobertura de hasta USD 50.000 para emergencias médicas, hospitalización y otros servicios durante los primeros 10 días de su viaje.

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¿Cómo funcionará el seguro médico gratuito para quienes viajen a Panamá?

Desde este 10 de septiembre de 2026, los colombianos y demás turistas extranjeros que ingresen legalmente a Panamá por vía aérea tendrán acceso a un seguro médico gratuito, una iniciativa impulsada por el Gobierno panameño para fortalecer el turismo y brindar mayor tranquilidad a los visitantes.

El beneficio será financiado por el Estado, a través de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), y se activará automáticamente cuando el viajero reciba el sello de ingreso en Migración. Es decir, no será necesario diligenciar formularios adicionales ni realizar pagos para acceder a la póliza.

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La cobertura tendrá una vigencia de 10 días desde la llegada al país y también beneficiará a los panameños residentes en el exterior que regresen al territorio nacional por vía aérea.

“Queremos que quienes visitan Panamá se sientan respaldados desde el momento en que llegan al país. Por eso, todo visitante internacional que ingrese a través de nuestros aeropuertos participantes contará con cobertura médica gratuita durante sus primeros diez días de estadía, sin trámites adicionales”, afirmó Gloria De León, ministra de Turismo de Panamá.

¿Qué cubre el seguro para turistas en Panamá?

La póliza contempla coberturas que pueden alcanzar hasta 50.000 dólares, dependiendo del tipo de asistencia requerida.

Entre los principales beneficios se encuentran:

Atención médica y hospitalaria por accidentes o enfermedades no preexistentes.

Emergencias médicas.

Medicamentos.

Atención odontológica de urgencia.

Hospitalización.

Evacuación médica.

Traslados médicos.

Repatriación internacional.

Cobertura por muerte accidental.

Asistencia legal y administrativa en caso de accidentes.

Apoyo por pérdida o robo de documentos.

La cobertura será igual para todos los turistas elegibles y tendrá validez en todo el territorio panameño, sin importar la ciudad que visiten.

¿Cómo solicitar la asistencia si ocurre una emergencia?

En caso de necesitar atención durante el viaje, los turistas deberán comunicarse con el Centro de Asistencia al Turista, que estará disponible las 24 horas del día en español, inglés, portugués y francés.

Los canales habilitados son:

WhatsApp: +1 305 722 5824.

Línea telefónica: +507 840 4585.

Correo electrónico: seguroalturista@iseguros.com.

La implementación de esta póliza hace parte de la estrategia del Gobierno panameño para fortalecer la competitividad del país como destino turístico internacional. Para poner en marcha el programa, el Consejo de Gabinete aprobó un crédito de hasta 3,5 millones de dólares destinado a financiar el seguro, cuya administración quedó a cargo de la Compañía Internacional de Seguros S.A.

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