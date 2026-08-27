Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la madrugada de este jueves 27 de agosto de 2026, se reportaron tres sismos en diferentes regiones, según informes del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Los movimientos telúricos tuvieron lugar en Piedecuesta, ubicada en el departamento de Santander; en Sipí, municipio del Chocó; y en Panamá. El evento más fuerte entre los tres fue el registrado a las 4:32 a. m., con epicentro en Piedecuesta y una magnitud de 2.6.

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De acuerdo con los datos oficiales del SGC, la jornada sísmica inició a las 3:22 a. m. con un evento en Panamá que alcanzó una magnitud de 2.8. Aunque este sismo se reportó fuera de las fronteras nacionales, el organismo lo incluyó dentro de la actividad sísmica que se ha presentado en la región durante las primeras horas de la mañana, mostrando así la interconexión geológica que afecta tanto a Colombia como a sus países vecinos.

Minutos después, a las 4:09 a. m., se produjo un segundo sismo, esta vez en el occidente colombiano, específicamente en Sipí, Chocó. Con una magnitud de 2.2 y una profundidad superficial, este movimiento se caracterizó por su baja intensidad, lo que sugiere que los efectos para la población probablemente fueron mínimos.

El tercer evento sísmico, que captó la atención por su profundidad y localización, se presentó a las 4:32 a. m. en jurisdicción de Piedecuesta, Santander. Con una magnitud de 2.6 y una profundidad de 147 kilómetros, este sismo tuvo su epicentro cerca de los municipios de Cepitá, San Andrés y Guaca. Al ser un sismo de foco profundo, pudo ser percibido en una zona relativamente amplia, aunque según los reportes no se registran afectaciones materiales ni emergencias derivadas de este evento.

El SGC recomienda que, durante un temblor, usted mantenga la calma y se aparte de ventanas, objetos sueltos o cualquier elemento que pueda caer. Además, es clave atender las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo y, si se percibe el sismo, reportarlo a través de la plataforma Sismo Sentido, herramienta oficial del Servicio Geológico Colombiano para recopilar información sobre estos fenómenos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las características de los sismos registrados el 27 de agosto de 2026?

Los tres sismos ocurridos la madrugada del 27 de agosto de 2026 tuvieron epicentros en Panamá, Sipí (Chocó) y Piedecuesta (Santander), con magnitudes de 2.8, 2.2 y 2.6 respectivamente, según el Servicio Geológico Colombiano. El evento más profundo (147 kilómetros) fue el de Piedecuesta, mientras que el de Sipí fue superficial. No se reportaron afectaciones o emergencias relacionadas.

¿Qué debe hacer usted durante un movimiento telúrico según el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan colocarle en riesgo, y seguir las instrucciones de los organismos de gestión del riesgo. Además, si usted percibe el sismo, puede reportar su experiencia en la plataforma Sismo Sentido, herramienta que ayuda a recolectar datos importantes para el monitoreo sísmico en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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