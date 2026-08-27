La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, describió con detalle el momento exacto en que el terremoto sacudió a Quibdó y a buena parte del departamento. En entrevista con Pulzo, la mandataria reveló que el sismo la sorprendió en su casa a las 7:34 de la mañana, cuando se disponía a salir, y que lo que vivió en esos minutos no tiene comparación con ningún otro movimiento telúrico que haya experimentado antes.

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“Yo sentí el temblor y obviamente lo primero que hice fue buscar a mi mamá, buscar a mi familia, decirles que saliéramos. Salimos. Pero pasó algo distinto. Probablemente la mayoría de los colombianos hemos sentido algún movimiento, algún temblor a lo largo de nuestras vidas, pero nada como esto. En el Chocó nosotros sentimos literalmente, que al parecer fueron 2 minutos, pero sentimos como si la tierra se hubiese movido por 5 minutos”, relató la gobernadora.

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Parada en medio de la calle, abrazada a su familia, la mandataria observó cómo la tierra seguía moviéndose sin detenerse. “Yo empecé a ver cómo se caían pedazos de los edificios, cómo se caían los tanques, cómo se resquebrajaba mi propia casa, que afortunadamente no tiene problemas estructurales, pero pues grietas. Gracias a Dios no son estructurales, hay que decirlo. Pero pues en ese momento uno no lo sabía, y lo único que veía era cómo se abrían grietas a lo largo de su propia casa o cómo se caían pedazos de los edificios circundantes”, describió.

La gobernadora también recordó la desesperación colectiva que se apoderó de la ciudad en los minutos siguientes: padres de familia saliendo con lo que tenían puesto a buscar a sus hijos, que ya estaban en jornada escolar desde las 7 de la mañana, y una ciudad convertida en caos, con accidentes de tránsito incluidos. “La ciudad se volvió un caos completamente, todo el mundo corría”, señaló.

A pesar de la angustia personal, la mandataria tomó sus cosas y salió de inmediato hacia el Hospital San Francisco, el único centro de segundo nivel del departamento, que había colapsado por la cantidad de personas que llegaron. Desde ese instante, afirmó, no ha vuelto a tener un día de menos de 20 horas de trabajo y ahora se prepara para empezar la reconstrucción de su departamento.

¿Qué pasó con el Hospital San Francisco de Quibdó tras el terremoto?

El Hospital San Francisco, único centro hospitalario de segundo nivel en el Chocó, colapsó por la cantidad de personas que llegaron luego del sismo. La gobernadora debió acudir de inmediato para organizar el triage y coordinar la atención de heridos, además de gestionar traslados aéreos de los pacientes más graves hacia centros de tercer nivel fuera del departamento.

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¿Cuántas familias perdieron su vivienda en el Chocó por el terremoto?

De acuerdo con la gobernadora, aproximadamente 25.000 familias tienen sus viviendas averiadas y cerca de 5.000 quedaron en la calle con un hogar totalmente inhabitable. En un departamento donde las viviendas representan el único patrimonio construido durante toda una vida de trabajo, la pérdida fue, en muchos casos, absoluta.

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